Loạt "cá mập" đã âm thầm làm một việc trước cú rơi hơn 200 điểm của VN-Index

Trong khi VN-Index giảm hơn 200 điểm trong tháng 7, dữ liệu mới công bố của FiinGroup cho thấy ngay từ tháng 6, nhiều quỹ đầu tư đã âm thầm quay trở lại giải ngân sau giai đoạn gia tăng nắm giữ tiền mặt.

Theo FiinGroup, trong tháng 6/2026, xu hướng giải ngân đã quay trở lại ở nhóm quỹ mở cổ phiếu sau khi tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng trước. Có 21/37 quỹ ghi nhận giảm tỷ trọng tiền, cao hơn mức 18/37 quỹ của tháng 5, cho thấy tâm lý phòng thủ đã phần nào hạ nhiệt dù thị trường vẫn phân hóa và VN-Index giảm nhẹ.

Đáng chú ý, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu có quy mô NAV từ 1.600-8.800 tỷ đồng đều giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 6. Một số quỹ thuộc VinaCapital cũng tiếp tục giải ngân lượng vốn mới huy động được thay vì duy trì ở dạng tiền mặt. Trong khi đó, xu hướng gia tăng nắm giữ tiền chủ yếu xuất hiện ở các quỹ có quy mô dưới 1.000 tỷ đồng, ngoại trừ EVESG và SSI-SCA.

Về danh mục, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm đến của dòng tiền khi ACB, OCB, BID và VCB được các quỹ mua ròng trong tháng 6. Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất sau bốn tháng liên tiếp được gom mua. Lực bán chủ yếu đến từ quỹ PYN Elite cùng các ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF.

Dù vậy, bức tranh chung của ngành quỹ vẫn chưa thực sự khởi sắc. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đạt khoảng 263,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% so với cuối tháng 5 và giảm 7% so với cuối năm 2025.

Theo FiinGroup, đà suy giảm tập trung ở nhóm quỹ cổ phiếu và quỹ trái phiếu, đồng thời phản ánh tác động của thị trường thiếu độ rộng khi có tới 314/402 cổ phiếu có diễn biến kém hơn VN-Index. Bên cạnh đó, áp lực rút ròng vẫn kéo dài với 21 quỹ bị rút vốn liên tiếp trong 6 tháng, trong khi hiệu suất đầu tư chưa tạo được lợi thế rõ rệt so với kênh tiền gửi khiến dòng tiền chưa quay trở lại nhóm quỹ trái phiếu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 13.300 tỷ đồng, tương đương 42% giá trị rút ròng của cả năm 2025. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ nhóm quỹ đóng, đặc biệt là VEIL, trong khi nhóm ETF cũng tiếp tục ghi nhận rút ròng. Ngược lại, các quỹ mở vẫn hút ròng nhẹ khoảng 595 tỷ đồng, chủ yếu nhờ dòng tiền vào các quỹ EVESG, DCDS và VNEFUND.

FiinGroup cho rằng việc áp lực rút ròng giảm trong quý II và tháng 6 chưa phản ánh sự đảo chiều của xu hướng. Dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi quy mô nhỏ, trong khi chương trình mua lại cổ phiếu của VEIL cùng kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 9/2026 có thể tiếp tục khiến dòng vốn ở nhóm quỹ đóng và ETF biến động mạnh trong quý III.