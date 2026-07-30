Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại chi gần 700 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong ngày VN-Index bật tăng 40 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại chi gần 700 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong ngày VN-Index bật tăng 40 điểm

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 195 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên 30/7. Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng đi cùng thanh khoản cải thiện giúp VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất phiên 1.745 điểm, tương ứng tăng 40 điểm so với tham chiếu. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 16.654 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng trở lại 668 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng hơn 677 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 195 tỷ đồng. Xếp sau là VNM với 158 tỷ đồng, MSN 105 tỷ đồng, FPT 76 tỷ đồng và MCH gần 76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 144 tỷ đồng, theo sau là ACB 63 tỷ đồng, NVL 47 tỷ đồng, GEX 34 tỷ đồng và VIX 33 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 14 tỷ đồng

Ở chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm HUT 1,1 tỷ đồng, MST 0,4 tỷ đồng, TIG và NDN cùng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, CEO đứng đầu với 9 tỷ đồng, tiếp đến là NTP bị bán ròng gần 7 tỷ đồng, IDC 3 tỷ đồng, SHS 2 tỷ đồng và MBS 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 4 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất AIG với khoảng 2,5 tỷ đồng, theo sau là F88 2,1 tỷ đồng, MML 0,7 tỷ đồng, SBS 0,4 tỷ đồng và ACV 0,3 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, PHP bị bán ròng mạnh nhất với 2,4 tỷ đồng, tiếp đến là ABB 0,4 tỷ đồng, MSR 0,3 tỷ đồng, IFS và SBB cùng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
54 quỹ cùng "xuống tiền" gom một cổ phiếu ngân hàng, điều gì đang diễn ra?

54 quỹ cùng "xuống tiền" gom một cổ phiếu ngân hàng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Một “cá mập” thẳng tay cắt lỗ hơn nửa danh mục cổ phiếu

Một “cá mập” thẳng tay cắt lỗ hơn nửa danh mục cổ phiếu Nổi bật

Chứng khoán rơi 30%, nội tệ đỏ lửa, Thống đốc Ngân hàng bất ngờ từ chức: Điều gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ?

Chứng khoán rơi 30%, nội tệ đỏ lửa, Thống đốc Ngân hàng bất ngờ từ chức: Điều gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ?

15:33 , 30/07/2026
Đề xuất giám sát thị trường vàng, làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành

Đề xuất giám sát thị trường vàng, làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành

15:26 , 30/07/2026
Thêm một doanh nghiệp "họ" Vin có tài sản vượt mốc triệu tỷ

Thêm một doanh nghiệp "họ" Vin có tài sản vượt mốc triệu tỷ

14:47 , 30/07/2026
Tin vui cho cổ đông MWG: Lãi quý 2 hơn 4.000 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

Tin vui cho cổ đông MWG: Lãi quý 2 hơn 4.000 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

14:26 , 30/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên