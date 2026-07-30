Khối ngoại chi gần 700 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong ngày VN-Index bật tăng 40 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên 30/7. Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng đi cùng thanh khoản cải thiện giúp VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất phiên 1.745 điểm, tương ứng tăng 40 điểm so với tham chiếu. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 16.654 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng trở lại 668 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng hơn 677 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 195 tỷ đồng. Xếp sau là VNM với 158 tỷ đồng, MSN 105 tỷ đồng, FPT 76 tỷ đồng và MCH gần 76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 144 tỷ đồng, theo sau là ACB 63 tỷ đồng, NVL 47 tỷ đồng, GEX 34 tỷ đồng và VIX 33 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 14 tỷ đồng

Ở chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm HUT 1,1 tỷ đồng, MST 0,4 tỷ đồng, TIG và NDN cùng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, CEO đứng đầu với 9 tỷ đồng, tiếp đến là NTP bị bán ròng gần 7 tỷ đồng, IDC 3 tỷ đồng, SHS 2 tỷ đồng và MBS 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 4 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất AIG với khoảng 2,5 tỷ đồng, theo sau là F88 2,1 tỷ đồng, MML 0,7 tỷ đồng, SBS 0,4 tỷ đồng và ACV 0,3 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, PHP bị bán ròng mạnh nhất với 2,4 tỷ đồng, tiếp đến là ABB 0,4 tỷ đồng, MSR 0,3 tỷ đồng, IFS và SBB cùng khoảng 0,1 tỷ đồng.