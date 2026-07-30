Tin vui cho cổ đông MWG: Lãi quý 2 hơn 4.000 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt 48.751 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 43%, đem về 10.809 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 22% trong quý 2/2026.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 25% lên 957 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng 13% lên 453 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên hơn 1.317 tỷ đồng.

Kết quả, Thế Giới Di Động báo lợi nhuận trước thuế đạt 4.033 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái . Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 2/2026 đạt gần 3.303 tỷ đồng, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 , MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 95.213 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận trước thuế đạt giá trị 7.361 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 86%.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ cả hai trụ cột lớn là DMX (Chuỗi TGDĐ, ĐMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh) và Bách Hóa Xanh (BHX).﻿

Trong 6 tháng đầu năm, DMX mang về gần 65.100 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tăng trưởng chủ yếu đến từ việc cải thiện doanh số tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG) lên tới 32%, thay vì mở rộng số lượng điểm bán. Doanh thu trực tuyến đạt hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của khối này.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 28.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng quý 2, doanh thu tăng hơn 31%, nhờ cả hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Đáng chú ý hơn cả là hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng lưới. Bách Hóa Xanh mở mới thêm 632 cửa hàng trong nửa đầu năm, MWG cho biết nhóm này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ngay ở cấp độ cửa hàng, kể cả sau khi phân bổ chi phí kho vận. Đây là bước tiến đáng kể bởi các cửa hàng mới thường cần thời gian khá dài để đạt điểm hòa vốn.