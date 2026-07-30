Việt Nam nghiên cứu triển khai tiền kỹ thuật số quốc gia CBDC

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 phê duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045. Đề án bao gồm nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thị trường tài sản số, sàn giao dịch tài sản mã hóa, blockchain và khung pháp lý liên quan.

Tại Điều 1, phần II, mục 2, điểm g nhấn mạnh mục tiêu vận hành hiệu quả các sản phẩm mới, thị trường mới, ban hành các cơ chế đột phá để phát triển thị trường vốn cả về quy mô và tính thanh khoản.

Đưa vào vận hành thị trường tài sản mã hóa với yêu cầu cao về năng lực tài chính, công nghệ và tính tuân thủ, hướng đến xây dựng một thị trường minh bạch, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

Trong nhóm giải pháp về thể chế và chính sách, Đề án nhấn mạnh về việc hoàn thiện khung pháp lý theo mô hình phân loại tài sản số, nghiên cứu ban hành luật Tài sản số theo hướng phân loại rõ các nhóm tài sản mã hóa nhằm tạo cơ sở quản lý phù hợp với bản chất từng loại hình, bao gồm: (1) Tài sản mã hóa phục vụ thanh toán; (2) Mã thông báo tiện ích (Utility Tokens) (3) Mã thông báo chứng khoán hoặc tài sản thực số hóa (Security Tokens/RWA).

Trong nhóm giải pháp về sản phẩm hàng hóa, Đề án nhắc đến việc nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC).

Ngoài ra, Đề án cũng lưu ý về việc rà soát, sửa đổi luật Chứng khoán để bao quát sản phẩm dịch vụ mới; đồng thời: Rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo để tạo điều kiện phát triển các sản phẩm mới (Token hóa tài sản thực, trái phiếu có tài sản bảo đảm là dòng tiền dự án, các loại hình quỹ đầu tư bất động sản...).

Chính phủ cũng nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về áp dụng Fintech trong lĩnh vực chứng khoán, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) trong lĩnh vực chứng khoán, Token hóa tài sản thực (RWA).

Việc xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) cho các công nghệ tài chính mới (Fintech), cho vay số, tài chính xanh để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro phát sinh cũng là một trong những vấn đề được ưu tiên.

Trong nhóm giải pháp về sản phẩm và hàng hóa, mục "g - đối với thị trường tài sản mã hóa" có nhắc đến việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Đề án cũng lưu ý về việc nghiên cứu khả năng triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với một số mô hình kinh doanh bảo hiểm ứng dụng công nghệ mới. Lộ trình triển khai cụ thể cần được xây dựng từ cơ chế Sandbox, sau đó mở rộng sang chứng khoán số hóa (Tokenized Securities), Token hóa tài sản thực (RWA), trái phiếu số hóa, quỹ đầu tư số hóa và các dịch vụ lưu ký, thanh toán trên nền tảng công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Tại phần Phụ lục phân công nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước được phân công là cơ quan chủ trì nhiệm vụ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và triển khai thử nghiệm tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (CBDC), thời hạn hoàn thành/trình cấp có thẩm quyền là 2029-2030.

Ứng dụng công nghệ để truy vết giao dịch, phát hiện dòng tiền bất thường

Trong phần hạ tầng công nghệ thông tin ngân hàng, Đề án nhấn mạnh việc đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin để ứng dụng công nghệ mới (Big Data, AI, Blockchain) trong ngành ngân hàng.

Trong nhóm giải pháp về cơ sở nhà đầu tư, đề án cũng nêu ra việc nghiên cứu hình thành trung tâm phân tích dữ liệu on-chain ứng dụng AI, Big Data và công nghệ Blockchain Analytics nhằm hỗ trợ truy vết giao dịch, phát hiện dòng tiền bất thường, giám sát hoạt động của các tổ chức phát hành và sàn giao dịch tài sản số.

Trong dài hạn sẽ nghiên cứu ứng dụng Blockchain để lưu vết hồ sơ bồi thường và xây dựng mạng lưới cảnh báo trục lợi bảo hiểm toàn thị trường. Nghiên cứu, đánh giá đưa các loại hình tài sản và giao dịch mới như tài sản số, token hóa tài sản thực, dữ liệu số và các mô hình tài chính phi tập trung vào phạm vi đối tượng cần được kiểm toán.