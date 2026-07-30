Chủ tịch SMC muốn ‘gom’ 5 triệu cổ phiếu

Ông Phạm Hoàng Anh- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Phạm Hoàng Anh vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/8/2026 đến ngày 28/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu do Chủ tịch Phạm Hoàng Anh nắm giữ sẽ tăng từ 1 triệu cổ phiếu lên 6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng lên mức 8,14% vốn tại Đầu tư Thương mại SMC.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, mới đây trong phiên giao dịch ngày 26/6/2026, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (MCK: BMS, sàn UPCoM) đã bán ra 1,8 triệu cổ phiếu SMC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,018% xuống còn 2,573% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại Đầu tư Thương mại SMC.

Đáng chú ý, trước đó Chứng khoán Bảo Minh vừa trở thành cổ đông lớn tại Đầu tư Thương mại SMC khi mua vào thành công 1,2 triệu cổ phiếu SMC trong phiên ngày 16/6/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp này đã tăng sở hữu từ gần 2,5 triệu cổ phiếu SMC, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,388%. Sau giao dịch, khối lượng cổ phiếu tăng lên gần 3,7 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,018%.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/8/2026 tới đây, Đầu tư Thương mại SMC sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo sau đến cổ đông. Nội dung họp nhằm thông qua mô hình quản trị mới, chuyển đổi từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.072,5 tỷ đồng, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp chỉ báo lãi hơn 126,8 triệu đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 4,6% so với đầu năm, xuống còn gần 4.247,9 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 573,1 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 838,3 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3,223,3 tỷ đồng, giảm 6,5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 1.770,8 tỷ đồng, chiếm 54,9% tổng nợ.