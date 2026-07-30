Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) báo lãi tăng trưởng trước thềm chuyển sàn HoSE

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) vừa công bố BCTC quý II/2026 hợp nhất với doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 238,4 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.609 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 464 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2025 tăng lần lượt tăng 19% và 6,1%.

Theo TOS, kết quả kinh doanh này rất đáng ghi nhận bởi hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng mạnh trên nền cao do hoàn nhập dự phòng và lãi từ hoạt động đầu tư của năm 2025. Cùng lúc đó, chi phí tài chính và chi phí khấu hao tăng đáng kể khi mở rộng cùng lúc nhiều dự án.

Trong khi đó, khả năng sinh lợi thể hiện thông qua biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì ở mức cao, đạt trên 29,5%, EBITDA margin tăng từ 30,6% lên 33,5%; Chỉ số EBIT/lãi vay đạt trên 7,4 lần.

Động lực tăng trưởng dài hạn của TOS nằm ở việc mở rộng chuỗi giá trị biển – logistics – khu công nghiệp. Tại Thanh Hóa, TOS đang đầu tư giai đoạn 1 khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa diện tích 161 ha, vốn đầu tư 1.969 tỷ đồng, kết nối giao thông thuận lợi đến Cảng nước sâu Nghi Sơn. Tại Hải Phòng, Trung tâm Logistics Tân Cảng Lạch Huyện là “mắt xích chiến lược” cho hệ sinh thái cảng biển miền Bắc, khi cụm cảng nước sâu Lạch Huyện có khả năng tiếp nhận tàu lớn đi thẳng châu Âu, châu Mỹ. Dự án này TOS hợp tác với Tập Đoàn Xuân Cầu thông qua Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện , triển khai giai đoạn 1 trên diện tích 12,4 ha, có bãi container gần 8.000 TEU, kho CFS, kho ngoại quan và kho tổng hợp, tạo nền tảng để TOS kết nối dịch vụ ngoài khơi với logistics hậu cảng.

Một điểm đáng chú ý là năng lực tự sản xuất cẩu RTG thông qua Công ty CP Tân Cảng Gantry, 2 trong 4 cẩu E-RTG 6+1 do Tân Cảng Gantry trực tiếp thiết kế và chế tạo. RTG là thiết bị cốt lõi trong khai thác bãi container; việc nội địa hóa không chỉ giảm phụ thuộc nhập khẩu mà còn mở ra nguốn doanh thu mới từ kinh doanh thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và bảo trì trong bối cảnh các cảng Việt Nam tăng đầu tư theo hướng xanh hóa, tự động hóa.

Trong hoạt động dịch vụ ngoài khơi, bên cạnh các thị trường nước ngoài truyền thống như Thái Lan, Myanmar, Malaysia… TOS hưởng lợi lớn từ chủ trương phát triển kinh tế biển kết hợp đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của Việt Nam. Với năng lực thi công yêu cầu độ khó cao, TOS liên tục nhận thêm các công việc mới từ các công trình dân dụng gần bờ như san lấp cho Vinhomes Paradise Cần Giớ, đến các hạng mục đầu tư công như dự án khí Lô B – Ô Môn hay các dự án điện gió xa bờ, đảm bảo chuỗi công việc ngắn hạn lẫn dài hạn.

ROE trong 12 tháng gần đây của TOS vẫn duy trì trên 52%, EPS cơ bản 12 tháng đạt hơn 13.560 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường, dù doanh nghiệp đã và sẽ tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng 3 lần với tổng tỷ lệ hơn 145%.

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