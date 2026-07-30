Điện Máy Xanh chốt ngày "đẹp" chào sàn HoSE, vốn hóa vượt 100.000 tỷ đồng

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX). Cụ thể, gần 1,3 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh sẽ chính thức giao dịch từ ngày 6/8/2026, với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Quyết định niêm yết có hiệu lực từ ngày 27/7.﻿

Như vậy, quy mô vốn hóa của Điện Máy Xanh khi lên sàn sẽ đạt khoảng 101.400 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp lọt top công ty vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Mức định giá này cũng cao hơn vốn hóa hiện tại của công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Trước khi được chấp thuận niêm yết, Điện Máy Xanh đã hoàn tất đợt IPO với khoảng 93% lượng cổ phiếu chào bán được đăng ký mua.

Theo thông tin công bố trước đó, doanh nghiệp phân phối thành công hơn 166 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 13.300 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Điện Máy Xanh tăng lên hơn 12.677 tỷ đồng.

Thương vụ thu hút sự tham gia của khoảng 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Phần lớn lượng cổ phiếu phân phối thuộc về nhóm nhà đầu tư tổ chức, trong đó khối ngoại chiếm tỷ trọng đáng kể.

Sau IPO, Thế Giới Di Động vẫn là cổ đông chi phối Điện Máy Xanh. Việc đưa công ty con lên sàn được kỳ vọng giúp thị trường định giá riêng mảng bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị công nghệ trong hệ sinh thái MWG.

Trước thềm IPO, không ít nhà đầu tư đặt câu hỏi nên nắm giữ cổ phiếu Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh khi cả hai doanh nghiệp cùng hiện diện trên sàn chứng khoán.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh, cho rằng mỗi doanh nghiệp có vai trò và câu chuyện tăng trưởng riêng. Vì vậy, lựa chọn đầu tư phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng của từng nhà đầu tư.

Được biết, Điện Máy Xanh hiện quản lý các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị Apple chính hãng. Ngoài hoạt động bán lẻ cốt lõi, doanh nghiệp còn mở rộng nguồn thu từ dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị.

Về kết quả kinh doanh, thông tin sơ bộ từ CEO Điện Máy Xanh, công ty ước đạt doanh thu trên 32.700 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng tới 80% so với quý 2/2025. Biên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt khoảng 8,1%. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt xa mức tăng doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh của Điện Máy Xanh tiếp tục được cải thiện trong quý vừa qua.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu gần 65.300 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm.