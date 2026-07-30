Các 'ông lớn' ngành xây dựng làm ăn ra sao?

Sau giai đoạn lao đao vì thị trường bất động sản đóng băng, các doanh nghiệp xây dựng lớn đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Từ Newtecons, Ricons, SOL E&C đến Vinaconex, CC1 hay Hancorp, doanh thu, lợi nhuận đều cải thiện rõ rệt nhờ làn sóng đầu tư công, sự trở lại của bất động sản và dòng vốn FDI.

Từ “đói việc” đến doanh thu tăng tốc

Cách đây 3 năm, ngành xây dựng từng trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ. Loạt dự án bất động sản đình trệ vì vướng pháp lý, tín dụng bị siết chặt, trái phiếu doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng khiến không ít nhà thầu thiếu việc làm, doanh thu sụt giảm, lợi nhuận lao dốc. Tuy nhiên từ năm 2024, cục diện bắt đầu đảo chiều.

Đầu tư công được tăng tốc với hàng loạt công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc - Nam, các tuyến vành đai. Song song đó, nhiều dự án nhà ở cao cấp được tái khởi động, trong khi làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng giúp nhu cầu xây dựng nhà máy, trung tâm logistics và khu công nghiệp tăng mạnh.

Đó cũng là lý do những cái tên như Newtecons, Ricons, SOL E&C, Vinaconex, CC1 hay Hancorp đều ghi nhận sự hồi phục rõ rệt trong 3 năm qua.

Các doanh nghiệp xây dựng ăn nên làm ra trong 3 năm qua. (Ảnh: B.L)

Đầu tiên phải kể đến Newtecons, doanh nghiệp này có tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng dần vươn lên Top dẫn đầu khối nhà thầu xây dựng tư nhân.

Sau khi tái cấu trúc, Newtecons - doanh nghiệp xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương liên tục mở rộng quy mô. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 13.170 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Bước sang năm 2026, lượng công việc chuyển tiếp (backlog) có giá trị lên tới 18.500 tỷ đồng, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40%.

Điểm đáng chú ý là Newtecons không còn phụ thuộc vào một vài chủ đầu tư như trước mà đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ nhà ở cao cấp, khách sạn, công nghiệp đến hạ tầng.

Danh mục dự án của doanh nghiệp trải dài từ Lumi Hà Nội, Masteri Grand View, Five Star Odyssey, Five Star Poseidon cho đến Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, Ricons - công ty xây dựng cũng nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương lại có lợi nhuận cao nhất nhiều năm. Sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi sự trầm lắng của bất động sản, Ricons đang lấy lại phong độ.

Năm 2024, doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 8.011 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 159 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với năm trước. Đến năm 2025, doanh thu tăng lên khoảng 9.042 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 377 tỷ đồng - mức cao nhất trong nhiều năm.

Nguồn việc của Ricons đến từ các dự án dân dụng cao cấp, khu đô thị quy mô lớn, công trình công nghiệp và đặc biệt là dự án sân bay Long Thành .

Việc đồng hành cùng Newtecons trong nhiều dự án cũng giúp Ricons duy trì lượng hợp đồng ổn định giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ricons có lợi nhuận cao nhất sau nhiều năm. (Ảnh: B.L)

Trong khi Newtecons, Ricons đang dần trở thành những “ông lớn” trong ngành xây dựng thì SOL E&C lại là “ngôi sao” mới nổi của ngành xây dựng

Nếu Newtecons là đầu tàu thì SOL E&C được xem là doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương.

Doanh thu năm 2024 của SOL E&C đạt khoảng 4.550 tỷ đồng. Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt 5.300 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 50% trong năm 2026.

Khác với nhiều nhà thầu truyền thống, SOL E&C tập trung mạnh vào phân khúc nhà máy công nghiệp và các dự án FDI như Nestlé, Coca-Cola, Tetra Pak, đồng thời tham gia nhiều dự án dân dụng cao cấp.

Việc cân bằng giữa xây dựng công nghiệp và dân dụng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể rủi ro phụ thuộc vào chu kỳ của thị trường bất động sản.

Vinaconex vẫn giữ vị thế hàng đầu trong nhóm doanh nghiệp xây dựng có vốn Nhà nước. (Ảnh: B.L)

Trong khi các doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Bá Dương đang vươn lên mạnh mẽ nhờ các công trình tư nhân thì Vinaconex lại được hưởng lợi từ các dự án đầu tư công.

Trong nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước, Vinaconex tiếp tục giữ vị thế hàng đầu. Năm 2024, doanh thu của Vinaconex đạt gần 12.900 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 1.157 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm trước. Đến năm 2025, Vinaconex đạt doanh thu lên tới hơn 16.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm trước.

Không chỉ là nhà thầu xây dựng, Vinaconex còn có lợi thế ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng và bất động sản. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì nguồn thu đa dạng hơn so với nhiều đối thủ chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

Danh mục dự án của Vinaconex trải rộng từ cao tốc Bắc - Nam với các tuyến đường vành đai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều khu đô thị lớn.

Trong khi đó, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) lại được xem là “vua” hạ tầng. Đây cũng là doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công.

Năm 2024, doanh thu CC1 đạt khoảng 10.157 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 259 tỷ đồng.

Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 11.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 198 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị hợp đồng ký mới đạt gần 18.200 tỷ đồng, trong khi backlog đã lên tới khoảng 42.500 tỷ đồng. Đây là “kho việc” đủ để doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, đặc thù thi công hạ tầng quy mô lớn cũng khiến CC1 chịu áp lực đáng kể về vốn lưu động và dòng tiền khi phải ứng vốn cho các dự án.

So với nhóm doanh nghiệp tư nhân, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) có tốc độ phục hồi chậm hơn. Tuy nhiên, lợi thế của Hancorp nằm ở các công trình công cộng, bệnh viện, trường học và dự án đầu tư công.

Việc tham gia xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng nhiều dự án hạ tầng Quốc gia giúp Hancorp có nguồn việc tương đối ổn định trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Tiếp tục cạnh tranh

3 năm qua, dự án tạo ra rất nhiều việc làm cho ngành xây dựng chính là Gói thầu 5.10 thi công Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Gói thầu này có trị giá khoảng 37.000 tỷ đồng. Dự án quy tụ hầu hết những tên tuổi lớn của ngành xây dựng như Newtecons, Ricons, SOL E&C, Vinaconex, CC1, Hancorp cùng nhiều doanh nghiệp khác trong liên danh Vietur.

Bên cạnh sân bay Long Thành, hàng loạt dự án của Masterise Homes, Vinhomes, CapitaLand, Nam Long, cùng các nhà máy FDI trong lĩnh vực điện tử, thực phẩm, logistics… cũng trở thành “nguồn sống” của các tổng thầu trong giai đoạn phục hồi.

Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long nhận định, bức tranh 3 năm qua cho thấy ngành xây dựng đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa các tổng thầu đang ngày càng khốc liệt.

Ở khối tư nhân, Newtecons, Ricons và SOL E&C nổi lên nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu, khả năng giành hợp đồng lớn và danh mục dự án đa dạng. Trong khi đó, Vinaconex và CC1 tiếp tục khẳng định lợi thế ở các dự án đầu tư công và hạ tầng quốc gia. Hancorp dù phục hồi chậm hơn nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng ở các công trình công.

“Trong ngành xây dựng, doanh thu lớn chưa đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Giá vật liệu biến động, chi phí tài chính, áp lực vốn lưu động và tốc độ thanh toán từ chủ đầu tư vẫn là những thách thức thường trực. Vì vậy, cuộc đua trong giai đoạn 2026-2028 sẽ không chỉ là cuộc đua giành dự án, mà còn là cuộc đua về năng lực quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí và duy trì biên lợi nhuận. Đây mới là thước đo quyết định doanh nghiệp nào sẽ trở thành ”người dẫn đầu“ trong chu kỳ tăng trưởng mới”, ông Long nói.