BlackRock mua thêm gần 23 tấn Bạc trong một ngày

iShares Silver Trust (SLV), quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý, đã mua ròng hơn 22,5 tấn bạc trong ngày 29/7. Sau giao dịch, tổng lượng bạc do quỹ nắm giữ tăng lên khoảng 15.050 tấn.

Động thái gia tăng dự trữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới dao động quanh vùng 57 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Sau hai phiên liên tiếp đi xuống, giá bạc hồi phục nhẹ trong phiên 29/7, tiến sát 58 USD/ounce, tương ứng tăng khoảng 0,9%.

Diễn biến giá bạc trên sàn Comex (Mỹ).

Tương tự quỹ bạc, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – cũng mua ròng khoảng 0,57 tấn vàng trong cùng phiên. Dù khối lượng mua vào khá khiêm tốn, giao dịch này đã nâng tổng lượng vàng nắm giữ của quỹ lên 1.009,3 tấn.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng tương lai chốt phiên 29/7 ở mức 4.066 USD/ounce, tăng khoảng 0,9%.

Giá vàng trên sàn Kitco.

Kim loại quý tăng giá sau quyết định của Fed

Giá vàng và bạc giao ngay nhích lên vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Tư tại Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và đà bán tháo trên thị trường chứng khoán tiếp diễn đã góp phần duy trì nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ.

Thị trường đặc biệt chú ý tới cuộc họp báo sau quyết định chính sách của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Thông điệp được giới đầu tư đánh giá là có phần “diều hâu”, trong khi ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất, cho thấy quyết định giữ nguyên lãi suất không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối.

Phản ứng của các thị trường nhìn chung mang tính phòng thủ. Chứng khoán giảm, đồng USD giữ vững, giá dầu đi lên, còn lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,6%. Chỉ số DXY đứng trên mốc 101 điểm.

Trong bối cảnh đó, giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của thị trường cổ phiếu và rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lo ngại Fed có thể chưa kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sau cuộc họp của Fed, giới giao dịch tiếp tục theo dõi dữ liệu GDP công bố vào thứ Năm, báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu, cũng như nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Về mặt kỹ thuật, một nhịp tăng bền vững trên 4.048,80 USD/ounce có thể cải thiện triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Ngược lại, nếu giá phá vỡ mốc 3.995,20 USD/ounce, các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 3.959,80 USD và 3.942,10 USD/ounce có thể trở thành tâm điểm chú ý.