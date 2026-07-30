Cổ đông lớn bán ra 5,9 triệu cổ phiếu NRC

CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (mã: NRC) vừa công bố kết quả giao dịch của cổ đông lớn là bà Hà Thị Kim Thanh.

Theo đó, bà Hà Thị Kim Thanh liên tiếp bán ra tổng cộng 5,9 triệu cổ phiếu NRC trong 4 phiên từ 21-24/7/2026.

Cụ thể, cổ đông lớn này đã bán ra 2 triệu cổ phiếu NRC trong phiên 24/7, 1,6 triệu cổ phiếu trong phiên 23/7, 400.000 cổ phiếu trong phiên 22/7 và 1,9 triệu cổ phiếu trong phiên 21/7.

Sau 4 phiên giao dịch trên, bà Thanh giảm sở hữu từ 14,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,26%) xuống 8,21 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,88%).

Trung bình mức giá cổ phiếu NRC đóng cửa trong 4 phiên vừa qua là 5.325 đồng/cổ phiếu. Tạm tính đây là giá thực hiện giao dịch, bà Hà Thị Kim Thanh có thể thu về khoảng 31 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án The Welltone Luxury Residence. Ảnh: NRC

Trong diễn biến khác, Tập đoàn NRC mới đây công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần DKTK Thuận An.

Cụ thể, Tập đoàn NRC muốn thoái toàn bộ 152 tỷ đồng vốn góp tại DKTK Thuận An, tương ứng 15,2 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,66% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Tổng giá trị thoái vốn dự kiến không thấp hơn 152 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II/2026.

HĐQT của Tập đoàn NRC giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm và giá trị thoái vốn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần DKTK Thuận An được thành lập từ ngày 28/6/2022, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Tường Huân (tỷ lệ 5%), Nguyễn Hữu Quang (tỷ lệ 5%) và ông Lê Thống Nhất- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NRC (tỷ lệ 90%).

Đến ngày 15/9/2022, DKTK Thuận An đã thực hiện tăng vốn điều lệ mức 300 tỷ đồng.