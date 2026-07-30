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Chủ tịch doanh nghiệp ồ ạt mua cổ phiếu

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Chủ tịch doanh nghiệp ồ ạt mua cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thế giới Di động đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 2,26% vốn. Ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC dự kiến chi 50 tỷ đồng để mua 5 triệu cổ phiếu SMC.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 31/7-28/8 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện tại, ông Nguyễn Đức Tài đang nắm giữ hơn 32 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 2,19% vốn điều lệ công ty. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu do ông Tài nắm giữ sẽ tăng lên hơn 33 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 2,26% vốn.

Động thái đăng ký gia tăng sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Thế giới Di động lao dốc mạnh trong thời gian qua. Cụ thể, vào ngày 2/2, thị giá MWG ở mức 92.300 đồng/cổ phiếu, còn mở cửa phiên giao dịch sáng nay, MWG giao dịch ở mức 66.500 đồng/cổ phiếu.

Ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG. Ảnh: MWG.

Tương tự, ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, trong bối cảnh giá cổ phiếu SMC đã giảm hơn 30% từ đầu tháng 7 và lùi về vùng thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Trước giao dịch, ông Hoàng Anh đang sở hữu 1 triệu cổ phiếu, tương đương 1,36% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng nắm giữ sẽ tăng lên 6 triệu cổ phiếu SMC, tương ứng 8,14% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, với mục đích đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu. Giá trị giao dịch đăng ký tính theo mệnh giá khoảng 50 tỷ đồng.

Gần đây, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết cũng đăng ký mua cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh mạnh, nhằm gia tăng sở hữu. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng để mua 20 triệu cổ phiếu PDR.

Ông Tô Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) - chi 610 tỷ đồng để mua hơn 31 triệu cổ phiếu VCI.

Ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) - đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH. Ước tính, Ước tính, ông Kiệt cần chi khoảng 360 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) đăng ký mua 1.188.000 cổ phiếu F88.

Theo Quang Duy

Tiền Phong

Từ Khóa:
cổ phiếu, mwg

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