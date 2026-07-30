Vì sao Vietravel bị xử phạt?

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Du lịch Vietravel.

Theo đó, Vietravel bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định một số Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, hạn mức tín dụng,...

Công ty chậm CBTT dưới 15 ngày so với quy định các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, năm 2026.

Vietravel cũng bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại BCTC tổng hợp: 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025; BCTC hợp nhất: 6 tháng đầu năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty: 6 tháng đầu năm 2024, 2025 và năm 2024, 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Quyết định xử phạt của UBCKNN nêu rõ, theo BCTC năm 2024, 2025 đã kiểm toán và các tài liệu công ty cung cấp cho thấy, công ty đã thực hiện một số giao dịch với người liên quan của người nội bộ với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024, 2025 lần lượt là 1.827.308.466.648 đồng, 1.676.106.275.445 đồng nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

Tổng mức tiền phạt đối với Vietravel là 295 triệu đồng.