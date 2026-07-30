Hạ tầng GELEX lãi 1.177 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng tích cực của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư vào những lĩnh vực hạ tầng nền tảng, gắn với các động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý II/2026, Hạ tầng GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.782 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 23,6%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 8.318 tỷ đồng, tăng 28,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.177 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Khu công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng khi hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI. Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, kết quả kinh doanh tiếp tục cải thiện sau quá trình tái cấu trúc. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng đầu tư vào các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng như bê tông khí, đáp ứng xu hướng phát triển hạ tầng và xây dựng xanh.

Đối với hạ tầng tiện ích, giai đoạn 2 Nhà máy nước Sông Đà nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm đang tiếp tục gia tăng sản lượng và dự kiến vận hành tối đa công suất vào cuối năm 2027, tạo thêm động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Lợi nhuận 6 tháng giảm nhẹ so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí tài chính gia tăng khi doanh nghiệp bước vào chu kỳ đầu tư mới. Theo Hạ tầng GELEX, áp lực này mang tính ngắn hạn và sẽ từng bước được bù đắp khi các dự án hoàn thành đầu tư đi vào khai thác ổn định.

Về dài hạn, doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực vào các dự án hạ tầng chiến lược, khu công nghiệp và các dự án bất động sản tại những vị trí hưởng lợi từ quá trình phát triển hạ tầng kết nối, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới sau giai đoạn đầu tư.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Hạ tầng GELEX đạt 57.410 tỷ đồng, tăng 22,4% so với đầu năm.

Với danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển hạ tầng của Việt Nam, Hạ tầng GELEX đang từng bước mở rộng quy mô tài sản, tăng năng lực tạo dòng tiền và xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo.