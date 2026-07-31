Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả hơn 318 tỷ cho các trái chủ

Tiếp tục tổ chức chi trả đợt 10 với tổng số tiền hơn 318,1 tỷ đồng cho các trái chủ vụ Trương Mỹ Lan. Ảnh: THADS TPHCM

Theo THADS Thành phố Hồ Chí Minh, việc thi hành án được thực hiện theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081,5 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc các mã trái phiếu được bản án xác định. Đối với các mã trái phiếu không thuộc phạm vi bản án, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức thi hành án và không thực hiện chi trả.

Trước đó, THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 9 đợt thanh toán cho các trái chủ theo các tỷ lệ thi hành án tương ứng. Ngày 30/7/2026, cơ quan này đã thanh toán bổ sung thành công các đợt 1 đến 9 đối với các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, đồng thời bổ sung đầy đủ thông tin tài khoản.

Ngày 31/7/2026, THADS Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chi trả đợt 10 với số tiền hơn 318,1 tỷ đồng, tương ứng 1,0575% trên số tiền được thi hành án. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc chi trả cho 42.607 trái chủ. Đối với 501 trường hợp chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, cơ quan thi hành án đã thực hiện gửi tiết kiệm theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án.

THADS Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Thông tư số 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có hiệu lực. Theo đó, người nộp phí THADS thuộc diện người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày và một số đối tượng khác theo quy định sẽ được xem xét miễn, giảm phí thi hành án…

Thông tư cũng quy định việc miễn, giảm phí THADS được xem xét đối với từng lần thu phí, trừ trường hợp người được miễn phí theo diện người có công với cách mạng.

Do đó, kể từ các đợt chi trả tiếp theo, đối với trái chủ thuộc đối tượng được miễn, giảm phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư, để được xem xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự đối với từng lần chi trả, đề nghị nộp đơn đề nghị miễn, giảm phí THADS kèm theo các tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm phí theo quy định của pháp luật.

Hiện THADS Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan; đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm của hai giai đoạn vụ án. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng SCB chuyển tiền về, THADS Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức chi trả ở các đợt tiếp theo.

THADS Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên các kênh thông tin chính thức của cơ quan THADS; không tụ tập đông người nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

Cơ quan này cũng cho biết, đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.



