VN-Index bật tăng gần 80 điểm sau 3 phiên, chuyên gia nói gì về khả năng thị trường tạo đáy?

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái hưng phấn trong phiên 30/7. VN-Index tăng gần 40 điểm, nối dài chuỗi hồi phục lên ba phiên liên tiếp và lấy lại tổng cộng 76 điểm từ vùng thấp nhất gần 5 tháng.

Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng khi HoSE ghi nhận gần 280 mã tăng, áp đảo 58 mã giảm. Thanh khoản cũng cải thiện, vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.745 điểm.

Đánh giá về diễn biến này, ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco cho rằng nhịp hồi hiện tại mang tính kỹ thuật và được hỗ trợ đáng kể bởi thông tin tích cực, hơn là phản ánh việc thị trường đã thực sự tạo đáy.

Theo ông Khoa, nhịp hồi của thị trường được hỗ trợ bởi một số yếu tố tích cực, trong đó đáng chú ý là thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện rõ rệt, thể hiện qua việc lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua sau khi giá cổ phiếu điều chỉnh sâu, góp phần hỗ trợ tâm lý và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Dù vậy, chuyên gia Agriseco cho rằng những yếu tố trên mới chủ yếu hỗ trợ một nhịp hồi phục ngắn hạn, chưa đủ để kết luận VN-Index đã hình thành vùng đáy đáng tin cậy.

Dấu hiệu quan trọng để xác nhận vùng đáy

Theo ông Khoa, sự trở lại của thanh khoản là điều kiện quan trọng để xác nhận vùng đáy của thị trường. Dòng tiền cần duy trì ổn định trong các phiên tiếp theo, thay vì chỉ tăng đột biến trong một vài phiên phục hồi.

Bên cạnh đó, một số tín hiệu vĩ mô có thể giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư cũng cần được theo dõi.

Trước hết, áp lực bán ròng của khối ngoại cần hạ nhiệt, thậm chí xuất hiện tín hiệu mua ròng trở lại trong một vài tuần liên tiếp. Xu hướng lạm phát tiếp tục giảm cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tâm lý thị trường và mặt bằng định giá.

Ngoài ra, tốc độ giải ngân đầu tư công cần được đẩy nhanh, qua đó củng cố kỳ vọng dòng tiền trong nền kinh tế lưu thông tốt hơn và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn.

Xét riêng về diễn biến chỉ số, ông Khoa cho rằng VN-Index cần trải qua thêm một nhịp giằng co sau khi kiểm định vùng 1.730 điểm. Phản ứng của thị trường tại khu vực này sẽ giúp đánh giá rõ hơn khả năng hình thành đáy cho xu hướng trong khoảng 1-2 tháng tới.

Liên quan đến thông tin một số định chế tài chính lớn như Vanguard, Blackstone, UBS và Morgan Stanley đã hoàn tất chuẩn bị kỹ thuật để đầu tư vào Việt Nam, chuyên gia Agriseco đánh giá đây là tín hiệu tích cực.

Theo ông, diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại có thể sớm quay trở lại và tạo điểm đảo chiều sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Sự tham gia của các định chế lớn cũng có thể góp phần cải thiện thanh khoản và gia tăng độ sâu cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, quy mô giải ngân ban đầu nhiều khả năng chưa lớn. Thị trường vẫn cần thêm thời gian để dòng vốn ngoại hình thành xu hướng bền vững và tạo ảnh hưởng rõ rệt đến thanh khoản chung.

Fed vẫn là biến số cần theo dõi những tháng cuối năm

Đánh giá về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, ông Khoa cho rằng cách tiếp cận của Fed có thể đã thay đổi dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh.

Theo đó, Fed gần như không đưa ra các tín hiệu hướng dẫn chi tiết cho thị trường tài chính trong các cuộc họp, trong khi thông cáo báo chí thường khá ngắn gọn. Điểm nhất quán là mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2% tiếp tục được nhấn mạnh như ưu tiên chính trong dài hạn.

Việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục neo cao hoặc có xu hướng tăng có thể phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư khi chờ đợi các dữ liệu kinh tế tiếp theo, đồng thời cho thấy thị trường đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất trong nửa cuối năm.

Theo chuyên gia Agriseco, kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm vẫn hiện hữu, ít nhất cho tới khi lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Trong trường hợp Fed tăng lãi suất, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể chịu áp lực thông qua hai kênh chính là tỷ giá và dòng vốn ngoại. Thanh khoản cũng có thể suy giảm đáng kể quanh thời điểm công bố các dữ liệu kinh tế và quyết định chính sách quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12.

Như vậy, dù VN-Index đang có nhịp hồi phục mạnh với thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, ông Khoa cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ bền của dòng tiền. Việc chỉ số giữ vững vùng 1.730 điểm, cùng sự trở lại của dòng vốn ngoại và các tín hiệu vĩ mô tích cực, sẽ là những điều kiện quan trọng để xác nhận thị trường đã thực sự tạo đáy.