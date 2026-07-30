Sân vận động VinFast 135.000 chỗ đủ sức tổ chức World Cup

Sân vận động VinFast tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Sân có tổng diện tích 73,3 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thiện đây sẽ là sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất hành tinh.

Với quy mô và đẳng cấp toàn cầu, tên sân vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa cần phù hợp tầm vóc của một công trình biểu tượng, vừa thể hiện được khát khao chinh phục những đỉnh cao thách thức nhất, đồng thời quảng bá cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những tiêu chí trên, thương hiệu VinFast đã chính thức được chọn để đặt tên cho sân vận động lớn nhất thế giới. Sau 9 năm thành lập, VinFast đã vượt qua tầm vóc của một hãng xe để vươn lên trở thành biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quyết liệt của người Việt. VinFast không chỉ đại diện khát vọng kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị trong lĩnh vực công nghiệp; mà còn khẳng định khát khao chinh phục những đỉnh cao thách thức nhất. Đó Cũng là tinh thần tối thượng của thể thao, nơi thể hiện và tôn vinh trí tuệ - bản lĩnh - tinh thần quyết chiến quyết thắng, vượt qua chính mình của các vận động viên.

Bên cạnh đó, thông qua tên gọi VinFast – sân vận động sẽ truyền tải tới thế giới hình ảnh một Việt Nam mới hiện đại và năng động, đồng thời góp phần quảng bá rộng rãi cho thương hiệu Việt vươn cao và vươn xa ra quốc tế.

Tương đồng với sứ mệnh xanh của VinFast, sân vận động VinFast sẽ là một trong những sân vận động xanh và thông minh bậc nhất toàn cầu. Công trình tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thay mới mặt sân chỉ trong 6–10 giờ, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Các giải pháp thu hồi và tái sử dụng nước giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch, cùng hệ thống thông gió tự nhiên, vật liệu chống hấp thụ nhiệt và tia UV góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, hướng tới mô hình vận hành bền vững. Khu vực VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, đáp ứng yêu cầu đón tiếp nguyên thủ và các đoàn khách cấp cao trong những sự kiện trọng đại, tầm cỡ quốc tế.

Xung quanh sân vận động VinFast là hệ sinh thái công trình thể thao phụ trợ đa dạng và hiện đại, định hình tổ hợp thể thao – giải trí – văn hóa đẳng cấp quốc tế, đáp ứng tốt cho các sự kiện thể thao văn hóa tầm cỡ thế giới như ASIAD, FIFA World Cup hay Olympic trong tương lai, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của các sự kiện toàn cầu.

Theo kế hoạch, Sân vận động VinFast sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 7/2027.