Vinpearl báo lãi nửa đầu năm cao gấp 8 lần cùng kỳ

Ngày 30/7/2026, Công ty Cổ phần Vinpearl (mã: VPL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026. Theo đó, Công ty hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận năm 2026 sau 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.795 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2026 là 2.140 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần kết quả ghi nhận tại 6 tháng đầu năm 2025.

Tại thời điểm 30/06/2026, Vinpearl ghi nhận tổng tài sản đạt 119.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 45.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 24% so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch toàn cầu có nhiều thay đổi, Việt Nam vẫn khẳng định sức hấp dẫn là điểm đến hàng đầu trong khu vực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt, tăng trưởng tích cực, cho thấy sức bật của ngành du lịch và hiệu quả của các chính sách xúc tiến, mở rộng kết nối hàng không và tạo thuận lợi về thị thực.

Hưởng lợi từ đà tăng trưởng chung của thị trường, trong Quý II năm 2026, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Vinpearl đạt 1.596 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ tổ hợp điểm đến tại Nha Trang, với doanh thu tăng 51% nhờ nhu cầu du lịch gia tăng trong mùa cao điểm hè. Công suất phòng bình quân cả hệ thống khách sạn do Công ty sở hữu và quản lý vận hành duy trì ở mức 63%, cho thấy hiệu quả khai thác tích cực trong bối cảnh thị trường du lịch tiếp tục phục hồi và phát triển. Kết quả này được hỗ trợ bởi lượng khách quốc tế tăng trưởng tốt, đặc biệt từ Nga và các nước CIS, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Canada, cùng nhu cầu ổn định của phân khúc khách lưu trú dài ngày.

Bên cạnh đó, VinWonders tiếp đà tăng tích cực, ghi nhận doanh thu 1.561 tỷ đồng trong Quý II năm 2026, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong mùa cao điểm hè, toàn hệ thống đón 3,3 triệu lượt khách; mức chi tiêu bình quân trên mỗi khách cũng được cải thiện nhờ việc bổ sung các sản phẩm và dịch vụ mới mẻ tại từng điểm đến.

Trong Quý II năm 2026, Vinpearl tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm với việc ra mắt hai dòng thương hiệu mới VinFun và Vinpearl Legendlux, hướng tới phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng và nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng. Trong đó, VinFun, gồm Raha by VinFun và Otika by VinFun, giới thiệu mô hình lưu trú thế hệ mới với quy mô vừa phải, vận hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các gia đình và khách hàng trẻ yêu thích những trải nghiệm nghỉ dưỡng năng động.

Bên cạnh đó, Vinpearl Legendlux là thương hiệu khách sạn siêu sang dành cho nhóm khách hàng thượng lưu, kết hợp giữa giá trị di sản, bản sắc văn hóa Việt Nam và tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Ngoài ra, Vinpearl tiếp tục mở rộng hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới nhằm đưa các tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ quốc tế đến hệ thống điểm đến của Vinpearl thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với IHG Hotels & Resorts và Marriott International nhằm gia tăng sức hấp dẫn của hệ sinh thái nghỉ dưỡng.