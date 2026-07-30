Thông tin mới nhất vụ Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: Tòa án Canada vừa bác đơn của Phương Ngô

Ngày 29/7, Thẩm phán Justice Milman của Tòa án Tối cao British Columbia đã chính thức bác bỏ hoàn toàn yêu cầu “hủy bỏ vụ kiện” (đơn anti-SLAPP) của phía Phương Ngô. Đồng thời, Tòa án Tối cao British Columbia cho phép Tập đoàn Vingroup tiến hành vụ kiện Phương Ngô bình thường mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Dù đây chưa phải là bản án cuối cùng xác định Vingroup thắng kiện, nhưng phán quyết trên có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tố tụng tại Canada. Thông qua đó, tòa án đã chính thức xác nhận vụ Vingroup kiện Phương Ngô có đủ cơ sở để tiếp tục được xét xử; và bác bỏ vu cáo Vingroup “khởi kiện để o ép, bịt miệng tự do ngôn luận”.

Tại phán quyết bác đơn anti-SLAPP, Tối cao British Columbia đã nêu rõ các căn cứ như sau.

Thứ nhất, vụ kiện của Vingroup có cơ sở pháp lý đáng kể.

Thứ hai, bị đơn (Phương Ngô) không có biện hộ có giá trị; đồng thời không đưa ra được chứng cứ cần thiết để chứng minh các cáo buộc về Vingroup là đúng đắn, là bình luận công bằng và đặc quyền tự do ngôn luận.

Thứ ba, thiệt hại mà Vingroup phải gánh chịu đủ nghiêm trọng và lợi ích công chúng trong việc để vụ kiện chính tiếp tục diễn ra lớn hơn lợi ích công chúng trong việc bảo vệ các phát ngôn của Phương Ngô.

Đặc biệt, Tòa án Tối cao British Columbia khẳng định không tìm thấy bất kỳ chứng cứ xác thực nào trong các nội dung Phương Ngô đăng tải và các cáo buộc nghiêm trọng này là khẳng định đơn phương của Phương Ngô.

Bên cạnh đó, Thẩm phán Justice Milman ghi nhận rằng các bài đăng này đã thu hút lượng tương tác rất lớn, khiến nhiều người tin vào các cáo buộc vô căn cứ, cho thấy Vingroup rõ ràng đã phải chịu nhiều tổn hại về danh tiếng. Vì vậy, thẩm phán đã nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận phải đi đôi với trách nhiệm pháp lý và những cáo buộc sai lệch, thiếu căn cứ không hề phục vụ lợi ích công chúng.

Vụ kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bắt đầu từ tháng 9/2025

Ảnh: VIC

Trên thực tế, Phương Ngô là một trong 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bị Tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện từ tháng 9/2025 về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn. Vì đối tượng hiện đang cư trú tại Canada nên vụ kiện do Tòa án Canada thụ lý.

Trước đó, tại Đức, hai đối tượng Lê Trung Khoa và Đặng Thị Huệ (Huệ Như), với tư cách là bên bị kiện bước đầu đã phải trả giá cho các hành vi trái pháp luật của mình. Theo đó, Tòa án Đức phán quyết các cáo buộc cụ thể của Lê Trung Khoa về Vingroup và VinFast là không có cơ sở;, đồng thời cấm đối tượng tiếp tục đưa tin, phát tán các nội dung này. Kết quả, Lê Trung Khoa buộc phải chi trả hơn 2.118 Euro cho các khoản phí liên quan đến vụ kiện với Vingroup, bao gồm cả phí luật sư do Vingroup thuê.

Tương tự, với Huệ Như, Tòa án Đức cũng yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng; đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng và phí luật sư của Vingroup. Theo Tòa án Đức, nếu tiếp tục vi phạm thì sẽ bị phạt hành chính lên đến 250.000 EUR mỗi lần vi phạm hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Trong khi đó, trong nước, toà án dân sự Việt Nam đã phán quyết nhiều đối tượng như Lê Kim Thy (chủ kênh YouTube THYTV), Nguyễn Văn Hậu (chủ kênh Tony Phèn TV), Mai Thanh Tùng (kênh TikTok Bóc mẽ tài chính mõm)… buộc phải công khai xin lỗi VinFast/ Vingroup trên trang cá nhân và báo chí, bồi thường tổn thất tinh thần, đồng thời chịu toàn bộ án phí và bị xử phạt hành chính vì những hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đáng chú ý, có hơn 50 kênh YouTube, trang Facebook, TikTok khác đã phải chủ động nhận lỗi và khắc phục hậu quả chỉ trong vòng 24h kể từ lúc Vingroup công bố khởi kiện.

Với một số ít các đối tượng còn lại, Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ kiên quyết sẽ đấu tranh pháp lý đến cùng để bảo vệ uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng và mang tính bôi nhọ, đồng thời tiên phong tạo tiền lệ hành xử văn minh, góp phần lành mạnh hóa thông tin trên không gian mạng cả trong và ngoài nước.





