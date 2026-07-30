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Thêm Chứng khoán Vietcap "call margin" DIG của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường

| | Thị trường chứng khoán

Thêm Chứng khoán Vietcap "call margin" DIG của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường

Vietcap cho biết sẽ bán giải chấp số cổ phiếu trên từ ngày 29/07/2026 cho đến khi bán xong lượng cổ phiếu đã công bố hoặc cho đến khi có thông báo khác.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đã thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG).

Cụ thể, Vietcap sẽ bán giải chấp 210.900 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIC Corp; bán giải chấp 72.800 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là em gái ông Cường và bán giải chấp 53.000 cổ phiếu DIG của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường.

VCI cho biết sẽ bán giải chấp số cổ phiếu trên từ ngày 29/07/2026 cho đến khi bán xong lượng cổ phiếu đã công bố hoặc cho đến khi có thông báo khác.

VCI cho biết số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến bán giải chấp; số lượng bán thực tế có thể thay đổi do việc thay đổi giá chứng khoán.

Đồng thời, VCI cũng có thể xem xét dừng thực hiện việc bán giải chấp mà không cần thông báo trước tùy thuộc diễn biến của thị trường và các phương án thanh toán nợ khác mà bên khách hàng đưa ra.

Gia đình chủ tịch DIC Corp liên tục bị bán giải chấp từ đầu năm 2026, gần như tháng nào cũng bị các CTCK “call-margin”. Đặc biệt trong khoảng 1 tháng trở lại đây gia đình này liên tục bị MBS call margin lượng lớn cổ phiếu, khiến ông Cường không còn là cổ đông lớn của DIG. Tính đến lần giao dịch gần nhất kết thúc ngày 23/7/2026, ông Cường còn nắm hơn 32,3 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,06%.

Trên tihj trường, cổ phiếu DIG đã giảm khoảng 39%, kết phiên 30/7 đạt 10.200 đồng/cổ phiếu.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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