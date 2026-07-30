SJC phát cảnh báo khẩn về tình trạng giả mạo thương hiệu lừa đổi kim cương lấy vàng

Các trang fanpage giả mạo hiện vẫn đang hoạt động và chạy quảng cáo post, reel rầm rộ. Nguồn ảnh: SJC.

Theo SJC, thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo với các tên gọi như "SJC Hồ Chí Minh", "SJC Hà Nội"... Các trang này sao chép hình ảnh, nội dung bài đăng từ fanpage chính thức của SJC trước đây nhằm tạo lòng tin với người dùng.

Các fanpage giả mạo thường đăng tải các nội dung liên quan đến sản phẩm vàng tích trữ 24K, gồm vàng miếng và vàng nhẫn, đồng thời quảng bá các chương trình ưu đãi hấp dẫn để dụ khách hàng giao dịch.

Đáng chú ý, SJC cho biết các đối tượng gần đây còn sử dụng thủ đoạn mới là nhận thu mua các sản phẩm kim cương, quy đổi sang vàng tích trữ, đồng thời nhận thu mua các sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu khác nhằm tiếp cận và lừa đảo người dân.

Theo cảnh báo của doanh nghiệp, các đối tượng thường yêu cầu khách hàng cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, căn cước công dân, thông tin về tài sản, khối lượng vàng hoặc kim cương, tài khoản ngân hàng; thậm chí yêu cầu gửi ảnh chụp hai mặt căn cước công dân.

Thủ đoạn mạo danh SJC thực hiện chương tình đổi kim cương lấy vàng. Nguồn ảnh: SJC.

SJC khẳng định doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức do SJC công bố.

Doanh nghiệp cũng lưu ý fanpage SJC từng có dấu xác thực (tích xanh) trên Facebook hiện không còn được sử dụng. Đồng thời, SJC không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào và không yêu cầu khách hàng thanh toán trước.

Đối với giao dịch chuyển khoản, SJC cho biết tài khoản ngân hàng chính thức phải mang đầy đủ tên "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC". Các tài khoản chỉ hiển thị tên "SJC" đều là giả mạo.

Doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC; không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống và cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

SJC cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu giả mạo hoặc nghi vấn lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ hotline, website và các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp để được hỗ trợ và xác minh thông tin.