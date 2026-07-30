Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SJC phát cảnh báo khẩn về tình trạng giả mạo thương hiệu lừa đổi kim cương lấy vàng

| | Thị trường chứng khoán

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng thương hiệu SJC để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội.

SJC phát cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đổi kim cương lấy vàng - Ảnh 1.
SJC phát cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đổi kim cương lấy vàng - Ảnh 2.

Các trang fanpage giả mạo hiện vẫn đang hoạt động và chạy quảng cáo post, reel rầm rộ. Nguồn ảnh: SJC.

Theo SJC, thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo với các tên gọi như "SJC Hồ Chí Minh", "SJC Hà Nội"... Các trang này sao chép hình ảnh, nội dung bài đăng từ fanpage chính thức của SJC trước đây nhằm tạo lòng tin với người dùng.

Các fanpage giả mạo thường đăng tải các nội dung liên quan đến sản phẩm vàng tích trữ 24K, gồm vàng miếng và vàng nhẫn, đồng thời quảng bá các chương trình ưu đãi hấp dẫn để dụ khách hàng giao dịch.

Đáng chú ý, SJC cho biết các đối tượng gần đây còn sử dụng thủ đoạn mới là nhận thu mua các sản phẩm kim cương, quy đổi sang vàng tích trữ, đồng thời nhận thu mua các sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu khác nhằm tiếp cận và lừa đảo người dân.

Theo cảnh báo của doanh nghiệp, các đối tượng thường yêu cầu khách hàng cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, căn cước công dân, thông tin về tài sản, khối lượng vàng hoặc kim cương, tài khoản ngân hàng; thậm chí yêu cầu gửi ảnh chụp hai mặt căn cước công dân.

SJC phát cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đổi kim cương lấy vàng - Ảnh 3.
SJC phát cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đổi kim cương lấy vàng - Ảnh 4.

Thủ đoạn mạo danh SJC thực hiện chương tình đổi kim cương lấy vàng. Nguồn ảnh: SJC.

SJC khẳng định doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức do SJC công bố.

Doanh nghiệp cũng lưu ý fanpage SJC từng có dấu xác thực (tích xanh) trên Facebook hiện không còn được sử dụng. Đồng thời, SJC không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào và không yêu cầu khách hàng thanh toán trước.

Đối với giao dịch chuyển khoản, SJC cho biết tài khoản ngân hàng chính thức phải mang đầy đủ tên "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC". Các tài khoản chỉ hiển thị tên "SJC" đều là giả mạo.

Doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC; không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống và cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

SJC cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu giả mạo hoặc nghi vấn lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ hotline, website và các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp để được hỗ trợ và xác minh thông tin.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Cứ mở cửa hàng là lãi”, lợi nhuận Bách Hóa Xanh lập kỷ lục

“Cứ mở cửa hàng là lãi”, lợi nhuận Bách Hóa Xanh lập kỷ lục Nổi bật

54 quỹ cùng "xuống tiền" gom một cổ phiếu ngân hàng, điều gì đang diễn ra?

54 quỹ cùng "xuống tiền" gom một cổ phiếu ngân hàng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Khối ngoại chi gần 700 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong ngày VN-Index bật tăng 40 điểm

Khối ngoại chi gần 700 tỷ đồng "gom" cổ phiếu Việt Nam trong ngày VN-Index bật tăng 40 điểm

15:45 , 30/07/2026
Chứng khoán rơi 30%, nội tệ đỏ lửa, Thống đốc Ngân hàng bất ngờ từ chức: Điều gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ?

Chứng khoán rơi 30%, nội tệ đỏ lửa, Thống đốc Ngân hàng bất ngờ từ chức: Điều gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ?

15:33 , 30/07/2026
Đề xuất giám sát thị trường vàng, làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành

Đề xuất giám sát thị trường vàng, làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành

15:26 , 30/07/2026
Thêm một doanh nghiệp "họ" Vin có tài sản vượt mốc triệu tỷ

Thêm một doanh nghiệp "họ" Vin có tài sản vượt mốc triệu tỷ

14:47 , 30/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên