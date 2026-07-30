Kinh tế trưởng SSI chỉ ra điều cần lưu ý sau quyết định của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp, duy trì biên độ tham chiếu ở mức 3,5-3,75%.

Cuộc họp lần này gây chú ý khi có tới ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay lập tức. Diễn biến này cho thấy những lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu trong nội bộ Fed.﻿

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, song không đưa ra định hướng rõ ràng về điều kiện hoặc thời điểm cơ quan này có thể nâng lãi suất trong thời gian tới.

Theo nhận định của ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư (SSI Research), động thái của Chủ tịch Fed phản ánh cách tiếp cận hạn chế sử dụng định hướng chính sách tương lai, hay còn gọi là “forward guidance”. Thay vào đó, các quyết định sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu và diễn biến kinh tế tại từng kỳ họp.

Việc Fed không đưa ra một lộ trình chính sách rõ ràng khiến khả năng dự báo giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, ông Hưng cho rằng nhà đầu tư có thể yêu cầu phần bù rủi ro cao hơn để bù đắp cho sự bất định về chính sách tiền tệ .

Bên cạnh đó, áp lực từ thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng lớn, cùng nhu cầu phát hành trái phiếu quy mô lớn, tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ mặt bằng lợi suất dài hạn.

Trong ngắn hạn, số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố vào tối 30/7 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ hợp lý của quyết định giữ nguyên lãi suất.

Nếu PCE tiếp tục hạ nhiệt, lập trường “chờ thêm dữ liệu” của Fed sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu lạm phát duy trì ở mức cao, thị trường có thể cho rằng Fed đang phản ứng chậm trước rủi ro lạm phát, qua đó làm suy giảm thêm niềm tin vào định hướng chính sách.

Đối với Việt Nam, ông Phạm Lưu Hưng lưu ý nhà đầu tư về khả năng Fed tăng lãi suất trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026 cần được theo dõi sát.

"Mặc dù áp lực tỷ giá hiện chưa quá lớn do USD vẫn đang ở trạng thái tương đối yếu, diễn biến dòng vốn quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn khi đây cũng là giai đoạn Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE Russell", vị chuyên gia nêu rõ.

Tuy nhiên, chuyên gia SSI Research nhấn mạnh, động lực chính của tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026 vẫn đến từ các yếu tố nội tại, bao gồm tăng trưởng tín dụng, đầu tư công, bất động sản và cải cách thể chế.

Do đó, những biến động từ bên ngoài có thể tác động đến thị trường trong ngắn hạn, nhưng khó làm thay đổi xu hướng cơ bản của chứng khoán Việt Nam.