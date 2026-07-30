PNJ phát thông báo quan trọng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa có thông báo về nhân sự. Cụ thể, HĐQT PNJ thông qua việc bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Ngọc Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty. Thời gian bổ nhiệm là 2 năm từ ngày 01/08/2026.

Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh hiện không sở hữu cổ phiếu PNJ. Các cá nhân có liên quan đến bà cũng không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Về doanh nghiệp, PNJ bắt đầu gặp khủng hoảng sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (Công ty P-Lab ) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương vào đầu tháng 7.

Doanh số thu mua lại các sản phẩm của PNJ trong 3 tuần sau khi ông Thảo bị bắt lớn gấp 5 lần bán ra; cổ phiếu PNJ cũng giảm mạnh trong tháng 7 và mất gần một nửa giá trị vốn hóa.

Mới nhất, PNJ vừa có hư gửi cổ đông và nhà đầu tư, đề ngày 28/7/2026 do Tổng giám đốc Phan Quốc Công ký. Theo doanh nghiệp, từ 01/07 - 20/07/2026, thị trường ghi nhận diễn biến bất thường khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận tổng doanh thu 1.588 tỷ đồng và giá trị hàng mua lại 5.900 tỷ đồng.

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/07/2026 và tăng cường các hoạt động khuyến khích khách hàng chuyển đổi các sản phẩm khác trong danh mục sản phẩm của PNJ.

Sau 7 ngày triển khai (từ 21/07 - 27/07/2026), PNJ ghi nhận tổng doanh thu là 1.393 tỷ đồng, giá trị hàng mua lại là 1.162 tỷ đồng. Số lượng khách hàng lựa chọn chuyển đổi đạt 95%. Như vậy, nếu tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá trị hàng mua lại của PNJ khoảng 7.062 tỷ đồng.