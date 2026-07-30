Một thế lực vừa "xả" gần 200 tỷ đồng trong phiên Index tăng 40 điểm

Thị trường có phiên thứ 3 liên tiếp tăng điểm tích cực, tâm lý nhà đầu tư cải thiện hơn khi VNINDEX vượt lên kháng cự 1.700 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 39,98 điểm (+2,35%) lên mức 1.744,66 điểm. Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng trở lại 668 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 192 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại EIB với giá trị 63 tỷ đồng, tiếp theo là VCB và TCB cùng đạt 19 tỷ đồng, BAF (16 tỷ đồng), VHM (12 tỷ đồng), NLG (11 tỷ đồng), SSI (9 tỷ đồng), FUESSVFL (5 tỷ đồng), MSN (5 tỷ đồng) và VPB (4 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 43 tỷ đồng, tiếp theo là MCH (42 tỷ đồng), HPG (29 tỷ đồng), LPB (23 tỷ đồng), MWG và STB cùng bị bán ròng 19 tỷ đồng, VNM, VJC và FPT cùng ở mức 17 tỷ đồng, trong khi VTP ghi nhận giá trị bán ròng 16 tỷ đồng.