Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì nhịp hồi phục tích cực trong phiên 30/7, với lực cầu lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu. VN-Index bứt phá 40 điểm, tương đương 2,35%, đóng cửa tại 1.745 điểm và nối dài chuỗi ba phiên tăng liên tiếp. Thanh khoản cải thiện so với cùng thời điểm phiên trước, trong khi độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên mua với 246 mã tăng, áp đảo 60 mã giảm.

﻿Trong chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc khu vực Cao cấp Chứng khoán HDS đánh giá diễn biến hồi phục của thị trường chứng khoán không phải là điều khó đoán, đặc biệt khi VN-Index và nhiều nhóm cổ phiếu đã rơi vào trạng thái “quá bán” vào tuần trước.﻿

Dù phiên 30/07 ghi nhận mức tăng 40 điểm (+2,35%), tuy nhiên thanh khoản vẫn chỉ neo ở mức vừa phải do tâm lý ngại mua đuổi của nhà đầu tư. Nguyên nhân nằm ở chỗ không ít nhà đầu tư thích giải ngân sau khi cảm nhận được sự “an toàn” từ các phiên tăng mạnh, thay vì cân nhắc gom mua khi thị trường giảm sâu.

Trong ngắn hạn, nhiều cổ phiếu còn dư địa hồi phục về MA20 ngày vẫn có thể mở rộng biên tăng. Tuy nhiên, sau các phiên kéo rướn vừa qua của VN-Index, ông Tâm cho biết điểm mua an toàn dành cho nhà giao dịch trading hiện đã không còn. Thay vào đó, các phiên tới là cơ hội để hạ tỷ trọng từng phần dành cho các vị thế ngắn hạn giúp tối ưu lợi nhuận.

Dự báo xu hướng tiếp theo, ông Tâm cho rằng thị trường vẫn chưa đủ điều kiện để chuyển sang trạng thái tích cực.

"Lãi suất vẫn là yếu tốt cốt lõi để quyết định xu hướng phân bổ của d òng tiền lớn và trạng thái của thị trường chứng khoán. VN-Index hiện đang vận động trong xu hướng giảm ngắn hạn còn xu hướng trung hạn của chỉ số là side-way biên rộng. Từ “tích cực” chỉ nên được đề cập khi xuất hiện trạng thái tạo đỉnh, hạ nhiệt của mặt bằng lãi suất huy động và cho vay", vị chuyên gia nhấn mạnh.