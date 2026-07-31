CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC, sàn HNX) đăng ký giao dịch cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE).

Theo đó, TVC đăng ký mua 1,87 triệu cổ phiếu TVB trong thời gian từ 6/8 đến 4/9/2026 nhằm mục đích đầu tư. Nếu mua thành công, TVC sẽ nâng sở hữu từ 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 73,23% vốn lên mức 81,78 triệu cổ phiếu, tương đương 74,95% vốn TVB.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT TVC đồng thời là Tổng Giám đốc TVB. Cá nhân bà Hằng cũng đang nắm 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

TVC thay đổi logo thương hiệu từ ngày 28/5/2026. Nguồn: TVC

Động thái này trái ngược với diễn biến cách đây không lâu khi TVC đã không bán ra cổ phiếu nào trong tổng số 24,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong thời gian từ 29/06 - 28/07/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là bởi thị trường không thuận lợi. Qua đó, TVC giữ nguyên sở hữu hơn 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 73,23% vốn TVB.

Trước đó, TVC miệt mài mua vào để tăng sở hữu tại TVB. Cụ thể, từ ngày 5/5/2026 đến ngày 3/6/2026, TVC đã mua vào thành công 497.500 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu TVB đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, TVC đã tăng sở hữu cổ phiếu TVB từ hơn 79,4 triệu cổ phiếu lên hơn 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 72,78% lên 73,23% vốn.

Trong diễn biến khác, báo cáo hoàn tất giao dịch mua 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 11/6 đến 9/7/2026. Giá giao dịch bình quân 10.334 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ gồm: Thặng dư vốn cổ phần 24,1 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển 23,7 tỷ đồng; Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 23,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 350,9 tỷ đồng (Căn cứ theo BCTC riêng năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán).

Sau giao dịch, TVC nâng số lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 20 triệu đơn vị.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu TVC, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT TVC báo cáo đã bán ra toàn bộ 100.000 cổ phiếu TVC đang nắm giữ, qua đó giảm sở hữu từ 0,1% xuống 0% vốn. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 23-24/6/2026.