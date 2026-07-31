Chủ tịch HĐQT Haxaco muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAX

Ảnh minh họa: HAX

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX) vừa có thông báo về giao dịch cố phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đỗ Tiến Dũng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HAX trong khoảng thời gian từ 5/8-3/9/2026 theo phương thức Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu mua vào thành công như đăng ký, ông Dũng sẽ nâng sở hữu từ gần 18,7 triệu cổ phiếu HAX (17,38%) lên gần 20,7 triệu cổ phiếu (19,24%).

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2026 của Haxaco ở mức gần 1.559 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng 57%, lên mức gần 1.469 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản thuế phí, Haxaco báo lãi sau thuế quý II/2026 gần 22 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của Haxaco, lợi nhuận sau thuế quý II/2026 tăng mạnh chủ yếu xuất phát từ việc thị trường xe có dấu hiệu phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn của năm 2025, kéo theo sản lượng và doanh số tiêu thụ của công ty tăng trưởng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kể từ cuối Quý I/2026, Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Việt chính thức trở thành công ty con và được hợp nhất vào BCTC của Haxaco, qua đó đóng góp thêm lợi nhuận vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong kỳ. Sự kết hợp của các yếu tố nêu trên đã giúp BCTC hợp nhất của Haxaco ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm nay, doanh thu thuần và lãi ròng của doanh nghiệp lần lượt ở mức hơn 2.656 tỷ đồng và hơn 37 tỷ đồng, tăng 34% và 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong một diễn biến khác, Haxaco đã nhận được Quyết định số 8329/QĐ-HAN-KTr4-XPHC ngày 29/5/2026 của Thuế TP.Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Haxaco- Chi nhánh Kim Giang đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Với vi phạm này, Haxaco- Chi nhánh Kim Giang bị xử phạt hành chính gần 44 triệu đồng. Đồng thời còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ tiền thuế tăng thêm qua kiểm tra hơn 250,4 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 97,4 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 1/6/2026, Cơ quan thuế yêu cầu Haxaco- Chi nhánh Kim Giang tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 2/6/2026 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền mà Haxaco- Chi nhánh Kim Giang bị xử phạt và truy thu thuế là gần 392,4 triệu đồng.