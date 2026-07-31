Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 cho cổ đông.

Theo đó, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 17/8/2026.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng gần 354,4 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán 8/9/2026.

Nguồn chi trả tạm ứng cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: VSH

Tính đến ngày 30/6/2026, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) đang sở hữu 52,58% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính sẽ nhận về hơn 186,3 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PGV, sàn HoSE) sở hữu 30,55% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính cũng sẽ nhận về khoảng gần 108,3 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu thuần hơn 576 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 238,7 tỷ đồng, tăng 43,5%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh mang về doanh thu thuần hơn 1.194,3 tỷ đồng, tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 507,4 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Năm 2026, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 583,8 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 87% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 117,8 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 8.053,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 82,2% tổng tài sản, ở mức gần 6.621,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả hơn 2.956,2 tỷ đồng, giảm 8,2% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 2.485,7 tỷ đồng, chiếm 84,1% tổng nợ.