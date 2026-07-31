Một 'ông lớn' nước ngoài rời ghế cổ đông lớn PNJ

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Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện vừa có báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cụ thể, sau phiên giao dịch 24/7/2026, 18 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates đại diện tăng nắm giữ từ gần 19,8 triệu cổ phiếu PNJ lên hơn 25,4 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, nhóm đầu tư nước ngoài này lại giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 5,79% về 4,97%, do đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp vàng bạc này.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu PNJ, ông Phan Quốc Công- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PNJ đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7/2026 đến ngày 14/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Mới đây, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, báo cáo đã mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 10-22/7/2026. Sau giao dịch, ông Duy tăng sở hữu từ 13,5 triệu cổ phiếu PNJ (2,64%) lên mức 13,8 triệu cổ phiếu (2,7%).

Được biết, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang sở hữu 15 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ 2,93% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, quỹ ngoại Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên ngày 16/7. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 120.000 cổ phiếu; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 300.000 cổ phiếu; Gates Foundation Trust bán 112.893 cổ phiếu; quỹ Norges Bank bán 600.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1,38 triệu cổ phiếu.

Sau các giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, cả nhóm Dragon Capital đã giảm sở hữu từ hơn 25,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 23,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,0508% xuống còn 4,5597% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại PNJ.