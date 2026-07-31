Cổ phiếu PNJ "dò đáy" 6 năm

Phiên sáng 31/7, cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh khi thị giá có thời điểm giảm hết biên độ về mốc 30.250 đồng/cp.

Tại vùng giá này, PNJ đã xuyên thủng mức đáy 30.750 đồng vừa thiết lập trong phiên 24/7, đồng thời lùi về mức thấp nhất trong gần 6 năm, kể từ cuối tháng 10/2020. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp theo đó bị kéo xuống quanh 15.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ vừa xuất hiện nhịp hồi ngắn vào đầu tuần. Sau bốn phiên giảm sàn liên tiếp, mã này bất ngờ tăng hết biên độ lên 32.900 đồng trong phiên 27/7. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy không duy trì được lâu khi thị giá nhanh chóng quay đầu và tiếp tục thiết lập vùng thấp mới.

So với mức hơn 63.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 7, PNJ đã mất hơn một nửa thị giá chỉ trong chưa đầy một tháng. Đà lao dốc bắt đầu sau sự cố pháp lý liên quan đến P-Lab, sau đó tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về niềm tin khách hàng và dòng tiền khi nhu cầu bán lại trang sức kim cương tăng đột biến.

Bất ngờ báo lỗ gần 283 tỷ đồng trong quý 2

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi PNJ công bố báo cáo tài chính quý 2/2026.

Trong kỳ, doanh thu thuần của PNJ đạt 8.484 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 437 tỷ đồng trong quý 2/2025.

Nguyên nhân trực tiếp nằm ở khoản dự phòng đặc biệt lớn, được PNJ ghi nhận sau khi số lượng khách hàng yêu cầu bán lại các sản phẩm kim cương tăng mạnh.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của PNJ trong quý II đạt tổng cộng hơn 1.819 tỷ đồng, tăng khoảng 760 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, riêng khoản dự phòng tổn thất liên quan sự kiện mua lại kim cương lên tới 865,5 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê nội bộ, từ đầu tháng 7 đến ngày phát hành báo cáo tài chính, tỷ lệ giá trị hàng mua lại trên tổng doanh thu ước tính lên tới 237%. Nói cách khác, giá trị hàng hóa PNJ phải mua lại trong giai đoạn này cao hơn gấp đôi doanh thu phát sinh.

Diễn biến trên khiến nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh và ảnh hưởng đến vòng quay vốn của PNJ trong ngắn hạn. Công ty cho biết đã chủ động cân đối nguồn vốn, duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết và đàm phán kéo dài thời hạn thanh toán đối với các giao dịch mua lại trong giai đoạn cao điểm.

Khoản dự phòng 865,5 tỷ đồng được PNJ ước tính dựa trên ba yếu tố: giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; giá trị có thể thu hồi căn cứ diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; và tỷ lệ ước tính thu hồi, điều chỉnh theo kinh nghiệm mua lại kim cương trong quá khứ.

Khoản lỗ quý 2 chưa khiến PNJ rơi vào tình trạng thua lỗ trong cả nửa đầu năm. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt gần 25.951 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.184 tỷ đồng, tăng khoảng 6,2%.