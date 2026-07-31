Doanh nghiệp fintech vào Top đóng góp ngân sách: Khi công nghệ tạo ra giá trị thực

Những năm trước, bảng xếp hạng những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất gần như là "sân chơi" của các ngân hàng, tập đoàn sản xuất hay doanh nghiệp bất động sản - những ngành đòi hỏi quy mô tài sản lớn và mạng lưới vận hành rộng để tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, bức tranh này đang dần thay đổi khi ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ tài chính, chứng khoán số (fintech) xuất hiện trong nhóm đóng góp ngân sách lớn.

Trong ngành chứng khoán, Chứng khoán DNSE là một trong những đại diện tiêu biểu cho xu hướng này. Theo VNTax2026, DNSE lần đầu góp mặt trong Top 10 công ty chứng khoán tư nhân và Top 15 công ty chứng khoán đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, với số nộp ngân sách đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 38% so với kỳ trước và thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành.

DNSE nộp ngân sách 332 tỷ đồng, tăng gần 38% so với kỳ trước, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành

Sự xuất hiện của DNSE trong Bảng vinh danh không chỉ là dấu mốc của riêng doanh nghiệp, đó là minh chứng cho thấy những công ty chứng khoán số đã bắt đầu chuyển hóa lợi thế công nghệ thành hiệu quả kinh doanh thực chất, từ đó tạo ra những đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế.

Công nghệ tái cấu trúc bài toán tăng trưởng

Điểm khác biệt của các doanh nghiệp fintech không chỉ tiết giảm chi phí, mà ở cách phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Nếu như mô hình chứng khoán truyền thống mở rộng quy mô bằng cách tăng chi nhánh, gia tăng đội ngũ môi giới và kéo theo chi phí vận hành ngày càng lớn, thì các doanh nghiệp công nghệ lựa chọn đầu tư mạnh vào hạ tầng số từ ban đầu. Khi nền tảng vận hành được hoàn thiện, mỗi khách hàng mới hay mỗi giao dịch mới gần như không còn đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng bộ máy theo cùng tốc độ.

Điều đó giúp cấu trúc chi phí thay đổi đáng kể. Thay vì dàn trải nguồn lực cho hoạt động vận hành, doanh nghiệp có thể tập trung vốn cho các hoạt động trực tiếp tạo doanh thu như phát triển khách hàng, mở rộng dịch vụ tài chính, cho vay ký quỹ và phát triển sản phẩm. Chính sự dịch chuyển này tạo nên khả năng mở rộng quy mô với hiệu quả kinh doanh cao hơn.

DNSE là một trong những doanh nghiệp theo đuổi định hướng này ngay từ những ngày đầu. Với triết lý "đơn giản hóa đầu tư", doanh nghiệp xây dựng toàn bộ hành trình đầu tư trên nền tảng số, từ eKYC, giao dịch, quản trị tài sản đến các công cụ AI hỗ trợ đầu tư.

Song song với đó, DNSE “dẫn sóng” trong xu hướng "all-in-one app" của ngành chứng khoán khi tích hợp các dịch vụ đầu tư, thanh toán và quản lý dòng vốn trên cùng một nền tảng. Các công cụ như Trợ lý đầu tư AI Ensa, Ý tưởng đầu tư, Kiểm thử chiến thuật, hệ thống API mở hay giải pháp Margin theo Deal không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn giúp doanh nghiệp tự động hóa nhiều quy trình vận hành vốn trước đây phụ thuộc vào con người.

Doanh nghiệp fintech như DNSE phân bổ nguồn lực và vận hành hiệu quả hơn nhờ lợi thế công nghệ

Việc liên tục đầu tư vào nền tảng số, tự động hóa trải nghiệm đầu tư và phát triển hệ sinh thái sản phẩm đã giúp DNSE duy trì tốc độ tăng trưởng khách hàng thuộc nhóm cao nhất thị trường. Đến nay, doanh nghiệp đã thu hút hơn 1,9 triệu tài khoản, tạo nền tảng để các mảng môi giới, dịch vụ tài chính và cho vay ký quỹ tiếp tục mở rộng quy mô.

Kinh doanh bứt tốc, thị phần tiếp tục mở rộng

Hiệu quả của mô hình vận hành dựa trên nền tảng công nghệ được phản ánh rõ trong bức tranh tài chính của DNSE. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt 848 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 336 tỷ đồng, tăng 47%, tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 222 tỷ đồng, tăng mạnh 81%, phản ánh sự mở rộng nhanh của tệp khách hàng và thị phần môi giới. Đến cuối quý II, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt mức kỷ lục hơn 6.300 tỷ đồng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của mảng dịch vụ tài chính.

Hiệu quả của mô hình vận hành dựa trên nền tảng công nghệ được phản ánh rõ trong bức tranh tài chính của DNSE

Cùng với đà mở rộng quy mô kinh doanh, cơ cấu chi phí của DNSE cũng cho thấy sự khác biệt của mô hình chứng khoán công nghệ. Phần lớn chi phí phát sinh đến từ chi phí môi giới, chi phí dự phòng tài sản tài chính và chi phí vốn phục vụ hoạt động cho vay, tức những khoản mục gắn trực tiếp với tăng trưởng doanh thu và quy mô dư nợ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức khiêm tốn so với tốc độ tăng doanh thu cho thấy bộ máy vận hành vẫn được duy trì tinh gọn dù quy mô hoạt động liên tục mở rộng. Nói cách khác, thay vì chi nhiều hơn để vận hành, DNSE đang dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi trực tiếp tạo ra doanh thu và giá trị cho nhà đầu tư.

Nếu như kết quả kinh doanh cho thấy công nghệ giúp DNSE tối ưu cấu trúc chi phí, thì sự tăng trưởng về thị phần và khách hàng là minh chứng cho việc lợi thế đó đã được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Kết thúc quý II/2026, doanh nghiệp lần đầu tiên góp mặt trong Top 8 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX với 2,88% thị phần. Ở mảng chứng khoán phái sinh - lĩnh vực đòi hỏi nền tảng công nghệ và tốc độ xử lý cao, DNSE tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 toàn thị trường, chiếm 25,38% thị phần trong quý II và 25,47% tính chung 6 tháng đầu năm, đánh dấu 7 quý liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu. Đáng chú ý, kết quả này được xây dựng chỉ sau hơn 3 năm công ty gia nhập thị trường phái sinh từ con số 0.

Đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn

Việc tối ưu cấu trúc chi phí bằng công nghệ không phải là một chiến lược ngắn hạn nhằm đánh đổi lợi nhuận để mở rộng thị phần. Với DNSE, đây là nền tảng cho một mô hình tăng trưởng có khả năng mở rộng, đồng thời duy trì sức chống chịu trước những chu kỳ biến động của thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với triển vọng nâng hạng và mục tiêu mở rộng quy mô nhà đầu tư cá nhân, những doanh nghiệp sở hữu nền tảng công nghệ, cấu trúc chi phí tinh gọn và năng lực quản trị rủi ro hiệu quả sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng hơn. Đó cũng là mô hình mà DNSE kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Với DNSE, đây là nền tảng cho một mô hình tăng trưởng có khả năng mở rộng, đồng thời duy trì sức chống chịu trước những chu kỳ biến động của thị trường chứng khoán

Ở góc độ rộng hơn, đây còn là một vòng tuần hoàn tạo giá trị cho cả thị trường. Công nghệ giúp tối ưu chi phí vận hành, nguồn lực được tái đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ, nhà đầu tư được hưởng trải nghiệm tốt hơn, doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh và tạo ra dòng tiền bền vững hơn. Khi giá trị tạo ra cho khách hàng ngày càng lớn, năng lực đóng góp cho ngân sách Nhà nước cũng tiếp tục được nâng lên. Đây không chỉ là câu chuyện tăng trưởng của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho cách công nghệ đang góp phần nâng cao chất lượng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE, chia sẻ: "DNSE lựa chọn đầu tư vào công nghệ với mục tiêu cao nhất là nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư, từ đó tạo động lực cho sự phát triển bứt phá của các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chúng tôi tin rằng khi tạo ra giá trị cho cộng đồng nhà đầu tư cá nhân, DNSE cũng sẽ có nền tảng để phát triển lớn mạnh, gia tăng những đóng góp thiết thực cho ngân sách Nhà nước cũng như đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn, góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho nền kinh tế đất nước."