Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13/7/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,1 triệu tỷ đồng, tăng 7,86% so với cuối năm 2025. Ước tính trong nửa đầu năm, toàn hệ thống tín dụng đã "bơm" ra nền kinh tế khoảng 1,46 triệu tỷ đồng.

Định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 được đặt ở mức khoảng 15%, có điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế. Nếu giữ nguyên mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2026, toàn hệ thống ngân hàng dự kiến sẽ bơm thêm khoảng 1,33 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế, tương đương dư địa giải ngân ròng trung bình 240.000 - 250.000 tỷ đồng mỗi tháng còn lại.

Diễn biến này song hành với mức tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm 2026, cao nhất kể từ năm 2011 khi Chính phủ đang dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, và ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chính cho mục tiêu đó.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng cho thấy tăng trưởng tín dụng khá tích cực, phần lớn cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Tại Agribank, ngân hàng cho biết hoạt động kinh doanh đến 30/6 ghi nhận nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản bám sát kế hoạch, cân đối vốn được bảo đảm an toàn, bền vững. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế lần đầu tiên đạt và vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Vietcombank ghi nhận dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của hoạt động bán buôn với dư nợ tăng trên 16%; dư nợ phân khúc SME cũng tăng 10,4% so với đầu năm.

Các ngân hàng tư nhân top đầu ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao hơn bình quân toàn ngành.

Techcombank tăng trưởng tín dụng 11,6% trong nửa đầu năm; nếu tính cả các khoản cho vay dự án hạ tầng và nhà ở xã hội (được loại trừ khỏi giới hạn room tín dụng), mức tăng lên tới 14,3%.

VPBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng tới 24,6%, dư nợ lần đầu tiên vượt 1,06 triệu tỷ đồng; phân khúc khách hàng doanh nghiệp và SME giữ vai trò dẫn dắt, với danh mục tín dụng bám sát các lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước như sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và tài chính xanh; đà phục hồi tại phân khúc bán lẻ, đặc biệt nhóm khách hàng hộ kinh doanh, cũng được củng cố.

ACB đến cuối quý 2/2026 có quy mô tín dụng đạt gần 748.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, dẫn dắt bởi phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn (MMLC) tăng 28,1%; đáng chú ý, mảng bán lẻ và SME khởi sắc rõ nét trong quý II, tăng lần lượt 4,6% và 6,6%, phản ánh nhu cầu vốn trên thị trường đang phục hồi.

LPBank đến 30/6/2026 có dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý II, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 26.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, báo cáo của các ngân hàng cho thấy dòng vốn tín dụng nửa đầu năm có xu hướng tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, FDI và SME - những phân khúc gắn với sản xuất, xuất khẩu và các dự án hạ tầng, trong khi tín dụng bán lẻ, cho vay hộ kinh doanh mới thực sự khởi sắc rõ nét từ quý 2.

Với tăng trưởng tín dụng tích cực và nguồn thu đa dạng hơn, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận lợi nhuận ấn tượng trong nửa đầu năm. Techcombank lãi trước thuế 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ; VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68%, riêng quý II ghi nhận kết quả kinh doanh cốt lõi cao kỷ lục.

Ở nhóm ngân hàng quy mô vừa, nhiều cái tên cũng báo lãi tăng mạnh như ABBank (+80%), Vietbank (+79,4%), KienlongBank (+27,6%). Theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, có tới 84,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2026 sẽ tăng trưởng dương so với năm 2025, cho thấy tâm lý khá lạc quan của toàn ngành trong nửa cuối năm.

Trước đó, ﻿kết quả kinh doanh khởi sắc năm 2025 cũng giúp nhóm ngân hàng ghi nhận mức đóng góp ngân sách kỷ lục.

Theo dữ liệu VNTAX200 - Top 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2025, tổng số tiền nhóm này nộp vào ngân sách nhà nước đạt gần 955.647 tỷ đồng. Riêng ngành ngân hàng đóng góp gần 104.600 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường, sau bất động sản và dầu khí, chiếm khoảng 10,9% tổng số nộp của Top 200. So với năm 2024, tổng đóng góp vào NSNN của ngành ngân hàng cũng đã tăng đáng kể (+8,8%) so với mức 98.033 tỷ đồng của năm 2024.

Với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026, dự kiến ngành ngân hàng vẫn sẽ là một trong những ngành chủ lực có đóng góp lớn vào NSNN trong năm nay. ﻿