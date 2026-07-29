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Một ngân hàng dành riêng 5.000 tỷ đồng cho vay mua bất động sản Vinhomes

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi vay mua bất động sản Vinhomes với hạn mức 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, từ nay đến 31/12/2026, khách hàng có nhu cầu mua hoặc nhận chuyển nhượng bất động sản đáp ứng điều kiện vay vốn của SACOMBANK được lựa chọn các gói lãi suất cố định từ 12 đến 36 tháng với mức lãi suất từ 10,5%/năm cùng chính sách miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5 trở đi. Đặc biệt, khách hàng có thể tham giá chính sách hỗ trợ lãi suất 0% của đối tác Vinhomes, kết hợp với các ưu đãi vay mua từ SACOMBANK để giảm áp lực chi phí và sớm hiện thực hóa kế hoạch an cư.

Song song đó, chương trình cho phép vay đến 80% giá trị bất động sản, áp dụng tại 06 dự án Vinhomes gồm: Golden City (Hải Phòng), Golden Gate Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Green City (Tây Ninh), Green Paradise và Sài Gòn Park (TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, khách hàng được xem xét cấp tín dụng với thời hạn vay lên đến 35 năm và áp dụng chính sách ân hạn gốc theo phương án vay, tối đa đến 36 tháng, giúp chủ động cân đối dòng tiền trong giai đoạn đầu của khoản vay.

Bên cạnh giải pháp tín dụng, SACOMBANK cũng tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ khách hàng quản lý khoản vay trên ứng dụng SACOMBANK PAY. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán khoản vay trực tuyến, đăng ký trích nợ tự động từ tài khoản thanh toán giúp chủ động thanh toán khoản vay đúng hạn, đồng thời nhận thông báo giao dịch miễn phí ngay trên ứng dụng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng tài khoản thanh toán số đẹp theo số điện thoại, ngày sinh, ngày kỷ niệm hoặc các dãy số có ý nghĩa cá nhân, góp phần gia tăng trải nghiệm khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.

Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank rót hơn 27.000 tỷ cho vay dự án do Tập đoàn Đèo Cả, Tasco, CII làm chủ đầu tư

Mạnh Đức

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