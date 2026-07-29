Ngân hàng lớn nhất Việt Nam hợp tác toàn diện với doanh nghiệp hàng đầu trực thuộc Bộ Công an

Ngày 21/7/2026, BIDV và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, hướng tới phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm tạo ra những giá trị mới trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chuyển đổi số.

Tham dự buổi lễ, về phía GTEL có Đại tá Lương Đức Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch GTEL; cùng các lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Về phía BIDV có ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV; ông Hoàng Việt Hùng - Tổng Giám đốc BIDV cùng các thành viên Ban Lãnh đạo, Giám đốc các Ban, Trung tâm Trụ sở chính và Chi nhánh BIDV.

Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch GTEL và ông Hoàng Việt Hùng - Tổng Giám đốc BIDV ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. (Ảnh: BIDV)

Theo Thỏa thuận hợp tác, BIDV sẽ đồng hành cùng GTEL trong việc thu xếp nguồn vốn, cung cấp các giải pháp tài chính, ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính hiện đại phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm; đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi dành cho cán bộ, người lao động GTEL và hệ sinh thái doanh nghiệp của Tổng công ty.

Về phía GTEL, đơn vị sẽ phát huy năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ, an toàn thông tin và an ninh mạng để đồng hành cùng BIDV trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và các nền tảng công nghệ hiện đại. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các nền tảng, giải pháp về trung tâm dữ liệu (Data Center), an toàn thông tin, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, xác thực điện tử, chia sẻ dữ liệu, đấu giá tài sản trực tuyến cùng nhiều nền tảng công nghệ khác nhằm nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn hệ thống, phát triển các dịch vụ tài chính số hiện đại và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Sự hợp tác giữa BIDV và GTEL không chỉ là sự kết nối giữa một định chế tài chính hàng đầu với một doanh nghiệp công nghệ trực thuộc Bộ Công an mà còn là sự cộng hưởng giữa nguồn lực tài chính và năng lực công nghệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV khẳng định: “Sự hợp tác toàn diện này không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai doanh nghiệp lớn để đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết của hai đơn vị trong việc đồng hành phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống tài chính quốc gia và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Đức Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch GTEL nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa GTEL và BIDV là sự kết nối giữa năng lực công nghệ với năng lực tài chính, giữa đổi mới sáng tạo với nguồn lực đầu tư nhằm tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế số. Sự hợp tác giữa hai đơn vị cũng góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, tự chủ”.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện là nền tảng để BIDV và GTEL từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, dự án và giải pháp trọng điểm. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi đơn vị để phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Hiện BIDV là định chế tài chính hàng đầu, sở hữu quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam đạt 3,39 triệu tỷ đồng, phục vụ 26 triệu khách hàng cá nhân và 500.000 khách hàng doanh nghiệp. Tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, BIDV định hướng trở thành định chế tài chính hàng đầu Đông Nam Á với nền tảng số tốt nhất Việt Nam. Hiện nay, BIDV là ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính công cho Cục Hải quan, Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Dữ liệu quốc gia,…

GTEL là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, được định hướng phát triển trở thành hạt nhân của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và triển khai các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp an ninh theo chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến triển khai và thương mại hóa sản phẩm; từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), an toàn thông tin, an ninh mạng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV) và các nền tảng công nghệ số, góp phần xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, tự chủ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.