Từ tháng 8, người có tài khoản ACB, VIETBANK chú ý: Phí dịch vụ thay đổi, chuyển khoản không thành công có thể mất phí

Gần đây, nhiều ngân hàng thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ. Thời gian chính thức áp dụng bắt đầu từ đầu tháng 8, cụ thể như sau.

1. ACB thu phí 5.500 đồng cho mỗi giao dịch thanh toán không thành công bằng thẻ ghi nợ quốc tế

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cập nhật biểu phí áp dụng cho thẻ ghi nợ quốc tế (bao gồm cả thẻ cá nhân và thẻ doanh nghiệp), trong đó sẽ tiến hành thu phí đối với một số trường hợp giao dịch thanh toán không thành công. Chính sách này chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2026.

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Việc thu phí không áp dụng đại trà cho tất cả các giao dịch mà chỉ kích hoạt khi tài khoản thẻ đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện sau:

- Giao dịch không thành công diễn ra tại các đơn vị chấp nhận thẻ thuộc nhóm quảng cáo số và dịch vụ số (ví dụ: Google, TikTok...).

- Doanh số giao dịch của thẻ đó trong tháng đạt mức dưới 3 triệu đồng.

- Có từ 30 giao dịch bị từ chối trở lên trong cùng một tháng trên cùng một thẻ. Phía ngân hàng làm rõ các trường hợp giao dịch không thành công bị tính vào nhóm này bao gồm: tài khoản thanh toán liên kết với thẻ không đủ số dư, giao dịch vượt quá hạn mức quy định, hoặc thẻ đang trong trạng thái tạm khóa. Mức phí được áp dụng là 5.500 đồng cho mỗi giao dịch bị từ chối (giá đã bao gồm thuế GTGT - VAT).

Để tránh phát sinh chi phí này, ACB khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra và đảm bảo số dư khả dụng trong tài khoản liên kết, kiểm tra trạng thái thẻ cũng như thông tin thanh toán trước khi thực hiện giao dịch, đồng thời hạn chế việc thao tác liên tiếp các giao dịch không thành công.

2. VIETBANK thay đổi biểu phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán (TKTT)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) thông báo điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS dành cho khách hàng doanh nghiệp. Biểu phí mới sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng 8/2026.

Theo đó, trong hai tháng 8 và 9/2026, Vietbank áp dụng mức phí cố định 50.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao (chưa bao gồm VAT) để duy trì dịch vụ SMS thông báo biến động số dư.

Từ ngày 1/10/2026, ngân hàng sẽ chuyển sang cơ chế tính phí dựa trên số lượng tin nhắn khách hàng nhận được trong tháng liền trước.

Nguồn: VIETBANK

Cụ thể, đối với tài khoản nhận từ 0 đến 30 tin nhắn/tháng, mức phí vẫn là 50.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao (chưa bao gồm VAT).

Trường hợp phát sinh trên 30 tin nhắn/tháng, khách hàng sẽ phải trả 50.000 đồng cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt ngưỡng 30, với tổng mức phí tối đa 200.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao (chưa bao gồm VAT).

(Tổng hợp)