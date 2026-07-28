Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Nữ quái' dựng kịch bản lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn kinh doanh, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

'Nữ quái' dựng kịch bản lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kiều Vân. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Vân đưa ra nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A. (tên nạn nhân đã được thay đổi) tham gia góp vốn.

Nhằm tạo lòng tin cho bị hại, Vân cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. để nhận tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bà A. chuyển tiền, Vân lại yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền trên cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Thị Kiều Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ ông này chuyển lại cho bà A. nhằm tạo cảm giác việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, có dòng tiền luân chuyển. Đồng thời, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. để củng cố niềm tin, tiếp tục kêu gọi góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Được biết, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư theo hình thức mua bán, sang nhượng các “lô hàng” do chính đối tượng giới thiệu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Tin tưởng vào các thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh không thực hiện như cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.

Theo Thống Nhất / VTCNews

vtcnews.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng ồ ạt huy động chứng chỉ tiền gửi: Có nơi tăng gấp đôi trong 6 tháng

Ngân hàng ồ ạt huy động chứng chỉ tiền gửi: Có nơi tăng gấp đôi trong 6 tháng Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 28/7 tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, SJC,...

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 28/7 tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, SJC,... Nổi bật

Vì sao người dân 'đổ tiền' vào ngân hàng?

Vì sao người dân 'đổ tiền' vào ngân hàng?

20:36 , 28/07/2026
Lãi suất ngân hàng 28/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất ngân hàng 28/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

20:34 , 28/07/2026
VietinBank cùng VNPAY đưa giải pháp nộp thuế số đến từng hộ kinh doanh

VietinBank cùng VNPAY đưa giải pháp nộp thuế số đến từng hộ kinh doanh

19:30 , 28/07/2026
BVBank: Lợi nhuận 6 tháng cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch cả năm

BVBank: Lợi nhuận 6 tháng cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch cả năm

18:15 , 28/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên