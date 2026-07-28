'Nữ quái' dựng kịch bản lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Kiều Vân. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác.



Vân đưa ra nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A. (tên nạn nhân đã được thay đổi) tham gia góp vốn.

Nhằm tạo lòng tin cho bị hại, Vân cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. để nhận tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bà A. chuyển tiền, Vân lại yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền trên cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Thị Kiều Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ ông này chuyển lại cho bà A. nhằm tạo cảm giác việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, có dòng tiền luân chuyển. Đồng thời, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. để củng cố niềm tin, tiếp tục kêu gọi góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Được biết, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư theo hình thức mua bán, sang nhượng các “lô hàng” do chính đối tượng giới thiệu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Tin tưởng vào các thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh không thực hiện như cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.