Ngân hàng ồ ạt huy động chứng chỉ tiền gửi: Có nơi tăng gấp đôi trong 6 tháng

Hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi (CD) của các ngân hàng thương mại trở nên sôi động hơn hẳn trong thời gian gần đây, khi cạnh tranh huy động vốn ngày càng gay gắt. Sản phẩm này cũng đang thu hút khách nhờ mức lãi suất cao và linh hoạt, thuận tiện khi có thể giao dịch trên kênh ngân hàng số.

Báo cáo tài chính quý 2/2026 mới công bố của nhiều ngân hàng cho thấy chứng chỉ tiền gửi tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong quý 2 - giai đoạn nhiều nhà băng đẩy mạnh phát hành để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ tăng trưởng tín dụng.

Tại ACB, phát hành chứng chỉ tiền gửi cuối tháng 6/2026 đạt 160.355 tỷ đồng, tăng tới 98% so với đầu năm. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dưới 1 năm chiếm phần lớn, đạt hơn 104 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm; chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 1-2 năm đạt 36.000 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần so với đầu năm.

Theo ACB, Chứng chỉ tiền gửi đang trở thành một trong những sản phẩm huy động được khách hàng ưu tiên lựa chọn nhờ đặc tính linh hoạt, chủ động trong quản lý dòng tiền và dễ dàng giao dịch qua ACB ONE. Tăng trưởng mạnh ở chứng chỉ tiền gửi đã bù đắp được việc tiền gửi khách hàng giảm 1,5%, giúp tổng huy động vốn của ngân hàng tăng 8% trong 2 quý.

Tại VPBank, ngoài kênh huy động vốn từ tiền gửi, kênh phát hành giấy tờ có giá (GTCG) của ngân hàng cũng tăng trưởng mạnh, vọt lên 168.944 tỷ đồng, tăng 57,7% so với đầu năm. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi phát hành cho cá nhân và tổ chức kinh tế đạt gần 128 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi sau 6 tháng. Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2026, chứng chỉ tiền gửi phát hành cho khách hàng cá nhân đạt hơn 44 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm, trong khi chứng chỉ tiền gửi phát hành cho các tổ chức kinh tế tăng tới 125%, lên 83.753 tỷ đồng. Trong bối cảnh cạnh tranh huy động gay gắt, việc huy động vốn tăng mạnh đã giúp VPBank duy trì đà tăng trưởng tín dụng ấn tượng: cuối quý 2/2026, dư nợ cho vay khách hàng cán mốc hơn 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 23%.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận chứng chỉ tiền gửi tăng trưởng mạnh hơn tăng trưởng tiền gửi thông thường. Chẳng hạn như VIB ghi nhận chứng chỉ tiền gửi cuối tháng 6/2026 đạt 14.770 tỷ đồng, tăng 24,4% so với đầu năm, còn ABBank tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi 19% lên 16.170 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Đáng chú ý, diễn biến huy động vốn của VIB trong nửa đầu năm 2026 là một ví dụ rõ nét cho xu hướng dịch chuyển sang kênh chứng chỉ tiền gửi khi bước sang quý 2. Tiền gửi khách hàng của VIB tăng vọt 7,40% ngay trong quý 1/2026, nhưng sang quý 2 gần như đi ngang. Ngược lại, giấy tờ có giá lgiảm nhẹ 0,86% trong quý 1 rồi bật tăng mạnh 9,20% trong quý 2 - toàn bộ nhờ chứng chỉ tiền gửi được đẩy mạnh phát hành mới. Nhờ đó, tổng tăng trưởng nguồn vốn (gồm cả tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) của VIB đạt 7,8% trong 6 tháng đầu năm, cải thiện thêm 1,3 điểm phần trăm theo quý (QoQ) so với quý 1, cho thấy ngân hàng đã chủ động huy động nhiều hơn qua kênh chứng chỉ tiền gửi để bù đắp cho đà tăng trưởng tiền gửi truyền thống đang chậm lại.

Theo khảo sát, không chỉ những ngân hàng trên mà hàng loạt nhà băng khác cũng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi trong thời gian gần đây. Lãi suất của sản phẩm này khá cạnh tranh so với gửi tiết kiệm thông thường, cao nhất có thể lên 8,5 - 9%/năm đã hấp dẫn đông đảo người gửi tiền.

Thêm vào đó, việc triển khai mua bán, chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi cũng trở nên thuận tiện hơn trên ứng dụng ngân hàng số cũng đã thúc đẩy sản phẩm này tăng trưởng mạnh mẽ hơn từ đầu năm đến nay. ﻿