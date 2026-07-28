GPBank ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2026

Những kết quả này cho thấy quá trình chuyển đổi tại GPBank đang đi đúng hướng theo chiến lược đề ra, không chỉ dừng lại ở tái cơ cấu hoạt động, mà đang hướng tới một mô hình ngân hàng hiện đại hơn, linh hoạt hơn, lấy khách hàng làm trung tâm và lấy công nghệ làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Tăng trưởng mạnh trên các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, GPBank ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng ở các chỉ tiêu quy mô: huy động từ khách hàng của GPBank tăng 30%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 21%. Tín dụng được phân bổ theo định hướng ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hiệu quả hoạt động cũng ghi nhận bước tiến rõ nét sau hơn một năm chuyển đổi, lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng hơn 780% so với cùng kỳ năm trước. Các kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình tái cơ cấu, cải thiện năng lực quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống.

Bên cạnh việc duy trì tăng trưởng kinh doanh, ngân hàng cũng không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của từng nhóm khách hàng.

Ngân hàng triển khai nhiều gói giải pháp tài chính đa dạng, linh hoạt để tài trợ các nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong việc mua sắm, đầu tư tài sản cố định và bổ sung vốn lưu động như: các chương trình tài trợ theo ngành, trong đó phải kể đến gói giải pháp tín dụng dành cho doanh nghiệp xây lắp phù hợp với bối cảnh nhu cầu vốn đối với ngành xây dựng đang tăng cao với hạn mức và điều kiện vay vốn dễ dàng, thủ tục nhanh chóng, đặc biệt Ngân hàng cho phép thiếu một phần hoặc không yêu cầu về tài sản bảo đảm.

Song song với đó, GPBank hoàn thiện các điều kiện pháp lý để triển khai đầy đủ hoạt động về tài trợ thương mại (ngoại hối, thư tín dụng, bảo lãnh,…), mở rộng năng lực cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp.

Đầu tư mạnh cho công nghệ, tạo nền tảng phát triển dài hạn

Cùng với tăng trưởng kinh doanh, công nghệ tiếp tục được xác định là trụ cột chiến lược trong hành trình chuyển đổi của GPBank.

Tính đến hết tháng 6/2026, GPBank đã triển khai thành công dự án New Core Banking thế hệ mới - dự án công nghệ trọng điểm đóng vai trò chuẩn hóa nền tảng vận hành, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Song song, GPBank đang triển khai đồng bộ nhiều dự án công nghệ trọng yếu nhằm từng bước chuyển đổi toàn diện nền tảng vận hành của ngân hàng. Các sáng kiến này không chỉ tập trung vào các kênh giao dịch và trải nghiệm khách hàng ở lớp front-end, mà còn bao phủ các hệ thống xử lý nghiệp vụ phía sau, nền tảng dữ liệu, hạ tầng công nghệ và an ninh thông tin.

Thông qua việc đầu tư đồng bộ vào cả nền tảng số, hệ thống lõi, năng lực vận hành và hạ tầng bảo mật, GPBank đang từng bước xây dựng kiến trúc công nghệ hiện đại hơn, linh hoạt hơn và có khả năng mở rộng tốt hơn. Đây là nền tảng quan trọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, tăng cường khả năng quản trị rủi ro và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong giai đoạn mới.

GPBank tiếp tục trong hành trình chuyển đổi

Ở phân khúc khách hàng cá nhân, GP DigiPlus tiếp tục được nâng cấp với nhiều tính năng mới như định danh điện tử, xác thực sinh trắc học, tiết kiệm trực tuyến, thanh toán QR, mở tài khoản trực tuyến cùng nhiều tiện ích số khác. Ngân hàng cũng chính thức triển khai dịch vụ tài khoản số đẹp dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt cho hộ kinh doanh và khách hàng trẻ, trong đó nổi bật là sản phẩm vay mua nhà cho người trẻ với thời hạn vay lên tới 40 năm và miễn trả gốc trong 5 năm đầu, góp phần giảm áp lực tài chính cho các gia đình trẻ.

Việc đầu tư bài bản cho ngân hàng số cũng nhanh chóng mang lại kết quả tích cực. Từ tháng 10/2025 đến hết tháng 6/2026, số lượng khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân tăng gấp gần 7 lần so với nền tảng Internet Banking trước đây.

Ngày 1/7/2026, GPBank tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới khi chính thức đưa vào vận hành ứng dụng GPBank Biz dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa toàn diện dành cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một nền tảng quản trị tài chính hiện đại, an toàn và thuận tiện.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới, gia tăng nhận diện thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh

Song song với hiện đại hóa nền tảng công nghệ, GPBank đang đẩy mạnh chuyển đổi và mở rộng mạng lưới giao dịch theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả hơn. Việc tái cấu trúc mạng lưới không chỉ nhằm mở rộng sự hiện diện của ngân hàng trên thị trường, mà còn hướng tới nâng cấp mô hình phục vụ khách hàng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và tạo sự kết nối liền mạch hơn giữa kênh giao dịch vật lý với các nền tảng số.

Trong định hướng đó, các điểm giao dịch của GPBank từng bước được chuyển đổi theo chuẩn nhận diện mới, với không gian giao dịch hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện hơn. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược làm mới thương hiệu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và định hình diện mạo mới của GPBank trên thị trường.

Việc triển khai đồng bộ nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống, từ biển hiệu, không gian giao dịch đến hình ảnh phục vụ khách hàng, không chỉ góp phần gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết của GPBank trong việc xây dựng một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, nhất quán về chất lượng dịch vụ và lấy khách hàng làm trung tâm.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 không chỉ phản ánh hiệu quả bước đầu của chương trình chuyển đổi toàn diện đang được triển khai tại GPBank, mà còn tạo nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm động lực phát triển và khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

GPBank – ngân hàng được chuyển giao về VPBank, chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025. Thông điệp "Kỷ nguyên Thịnh vượng" khẳng định khát vọng kiến tạo một ngân hàng không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy - luôn sẵn sàng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng hướng tới tương lai phát triển bền vững.