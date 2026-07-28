Thu nhập nhân viên LPBank tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), thu nhập của cán bộ, nhân viên ghi nhận mức tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên LPBank đạt 36,95 triệu đồng/tháng, trong khi cùng kỳ năm 2025 ở mức 26,94 triệu đồng/tháng. Như vậy, thu nhập bình quân đã tăng 10,01 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 37% sau một năm.

Nếu tính riêng tiền lương, mức tăng còn cao hơn. Tiền lương bình quân đạt 33,86 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,62 triệu đồng, tương đương gần 40% so với mức 24,24 triệu đồng của nửa đầu năm ngoái.

Tính theo năm, nếu duy trì mức bình quân trên, thu nhập của một nhân viên LPBank tương đương khoảng 443 triệu đồng/năm, trong đó riêng tiền lương khoảng 406 triệu đồng/năm.

Đà tăng mạnh về thu nhập diễn ra trong bối cảnh quy mô nhân sự của ngân hàng gần như không thay đổi. Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân trong kỳ đạt 9.661 người, nhích nhẹ so với 9.633 người cùng kỳ năm 2025. Tại ngày 30/6/2026, LPBank có 9.548 cán bộ, nhân viên.

Cùng với thu nhập bình quân tăng, tổng số tiền LPBank dành cho người lao động cũng tăng mạnh. Trong nửa đầu năm 2026, tổng thu nhập dành cho cán bộ, nhân viên đạt gần 2.142 tỷ đồng, tăng khoảng 585 tỷ đồng, tương đương 37,5% so với mức 1.557 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khoản lương cơ bản đạt gần 1.963 tỷ đồng, tăng hơn 562 tỷ đồng, tương đương 40,1%. Các khoản phụ cấp đạt 93,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,9%, trong khi thu nhập khác tăng mạnh 44,9% lên gần 85,7 tỷ đồng.

Như vậy, phần lớn mức tăng thu nhập của người lao động tại LPBank đến từ tiền lương, thay vì phụ cấp hay các khoản thu nhập khác.

Diễn biến thu nhập nhân viên đi lên trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của LPBank tiếp tục mở rộng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 11.212 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 11%; thu nhập ngoài lãi đạt 3.445 tỷ đồng, tăng 33%.

Tuy vậy, LPBank ghi nhận 5.973 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với quý I.

Thu nhập bình quân của nhân viên LPBank lại tăng hơn 37%, mạnh hơn tốc độ tăng của tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận cho thấy chi phí dành cho nguồn nhân lực được đẩy lên đáng kể trong nửa đầu năm nay.