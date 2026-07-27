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Sáng 27/7, cổ phiếu LPBank tăng vọt sau khi danh sách cổ đông mới được công bố

| | Tài chính - ngân hàng

Cổ phiếu LPB tăng kịch trần trong phiên 27/7, sau khi LPBank công bố bà Phạm Thu Hương sở hữu hơn 148 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trong phiên 27/7.

Ngay từ đầu phiên, LPB thu hút dòng tiền mạnh và nhanh chóng tăng chạm trần lên mức 56.000 đồng/cp với thanh khoản ở mức cao.

Diễn biến này xuất hiện sau khi LPBank cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó có một cái tên mới đáng chú ý là bà Phạm Thu Hương.

Theo công bố của ngân hàng, bà Hương hiện sở hữu 148.313.788 cổ phiếu LPB, tương đương 4,965% vốn điều lệ.

Theo danh sách công bố ngày 27/7, LPBank có thêm 1 cổ đông sở hữu trên 1% vốn của ngân hàng là bà Phạm Thu Hương. Cổ đông này đang sở hữu 148.313.788 cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn điều lệ LPBank.

LPBank đồng thời cho biết bà Phạm Thu Hương và ông Phạm Nhật Vượng là người có liên quan với nhau. Ông Vượng hiện sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ.

Như vậy, bà Hương và ông Vượng đang trực tiếp sở hữu tổng cộng hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng khoảng 9,86% vốn điều lệ. Việc này được biết đến là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương.

Đáng chú ý, trước thời điểm LPBank cập nhật danh sách cổ đông mới, thị trường cũng chứng kiến một lượng lớn cổ phiếu LPB được sang tay qua phương thức thỏa thuận.

Trong phiên 21/7, gần 130 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận với mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị các giao dịch lên tới gần 6.500 tỷ đồng.

Mạnh Đức

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