LPBank xuất hiện giao dịch thỏa thuận đột biến chiều 21/7

Đầu phiên giao dịch chiều 21/7, cổ phiếu LPB xuất hiện loạt giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn ở giá 50.000 đồng/cp.

Theo đó, gần 130 triệu cổ phiếu LPB của LPBank đã được trao tay với giá trị hơn 6.490 tỷ đồng trong phiên giao dịch này theo phương thức thỏa thuận. Số cổ phiếu này tương đương với hơn 4,3% vốn cổ phần LPBank.

Giá cổ phiếu LPB cũng diễn biến khá tích cực, có thời điểm tăng hơn 4% lên 56.000 đồng/cp.

Trước đó, cổ phiếu LPB cũng đã có 3 phiên tăng giá liên tiếp. Nếu so với hồi đầu năm, cổ phiếu LPB đã tăng giá khoảng 45%.

Theo Vietcap, LPBank vừa công bố KQKD nửa đầu năm 2026 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 11,2 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 6,0 nghìn tỷ đồng (-3,1%). Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 mới chỉ hoàn thành 40% kế hoạch cả năm của ngân hàng là 14.982 tỷ đồng.

Nhìn chung, mặc dù tăng trưởng tín dụng của ngân hàng ghi nhận sự cải thiện, đồng thời, chất lượng tài sản và NIM nhìn chung duy trì ổn định trong quý 2/2026, nhưng tăng trưởng lợi nhuận vẫn chỉ ghi nhận ở mức khiêm tốn, do chi phí tín dụng và chi phí hoạt động tăng mạnh từ mức nền thấp của cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 9,6% với tín dụng tăng mạnh 6,6% trong quý 2/2026, so với mức 2,9% trong quý 1/2026. Tăng trưởng tín dụng của LPB trong 6 tháng chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc khách hàng doanh nghiệp (+21,3% so với đầu năm), trong khi phân khúc khách hàng bán lẻ giảm đáng kể (-6,3% so với đầu năm).

Tương tự quý 1, Vietcap cho rằng mức tăng trưởng yếu hơn tại phân khúc bán lẻ chủ yếu xuất phát từ mặt bằng lãi suất cao, do khách hàng bán lẻ thường nhạy cảm hơn với biến động lãi suất cho vay so với khách hàng doanh nghiệp. Theo quan điểm của Vietcap, phần lớn các ngân hàng trong ngành cũng ghi nhận diễn biến tương tự trong quý 2 và 6 tháng, với tăng trưởng cho vay doanh nghiệp cao hơn so với tăng trưởng cho vay bán lẻ.