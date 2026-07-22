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Lãi suất ngân hàng 22/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 22/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. ACB vẫn dẫn đầu với mức 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường khi áp dụng 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm , Bac A Bank với 7,1%/năm .

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và VIB tiếp tục duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bên cạnh đó, PGBank cũng niêm yết 7%/năm , nâng tổng số ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên lên 7 ngân hàng .

Big4 giữ nguyên mặt bằng lãi suất

Trong khi nhóm ngân hàng tư nhân duy trì mức lãi suất cao để cạnh tranh nguồn vốn, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn chưa có động thái điều chỉnh.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm .

So với mức cao nhất trên thị trường, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm .

Phần lớn ngân hàng niêm yết trong khoảng 6,5-6,9%/năm

Ngay sau nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MSB tiếp tục niêm yết 6,8%/năm , Techcombank 6,75%/năm , BaoViet Bank 6,7%/năm , Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm .

Trong khi đó, SHB niêm yết 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Đây vẫn là nhóm có số lượng ngân hàng đông nhất trên thị trường, phản ánh mặt bằng lãi suất phổ biến hiện nay vẫn dao động quanh vùng 6,6-6,9%/năm .

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , trong khi VPBank giữ mức 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát khi niêm yết 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 22/7/2026 . Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Số liệu lãi suất cho vay, lãi suất huy động mới nhất của hệ thống ngân hàng

Mạnh Đức

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