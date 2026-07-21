Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng 21/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 21/7 cho thấy mức lãi suất cao nhất được niêm yết là 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm Big4 duy trì mức 6,8%/năm.

ACB tiếp tục dẫn đầu, 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

ACB tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường khi niêm yết 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng áp dụng mức 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Xếp sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm , Bac A Bank với 7,1%/năm .

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và VIB tiếp tục duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PGBank cũng niêm yết 7%/năm , nâng tổng số ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên lên 7 ngân hàng .

Ngay dưới nhóm này là LPBank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Big4 tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất

Trong khi một số ngân hàng tư nhân duy trì mức lãi suất cao để cạnh tranh nguồn vốn, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn chưa có động thái điều chỉnh.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm .

So với ACB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm .

Phần lớn ngân hàng vẫn duy trì lãi suất từ 6,5-6,8%/năm

Ngoài Big4, nhiều ngân hàng tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất trong khoảng 6,5-6,8%/năm .

MSB niêm yết 6,8%/năm ; Techcombank 6,75%/năm ; BaoViet Bank 6,7%/năm ; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm .

Trong khi đó, SHB áp dụng 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm , còn VPBank duy trì mức 6%/năm .

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Dù đã xuất hiện 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng, phần lớn ngân hàng vẫn duy trì lãi suất trong khoảng 6,6-6,9%/năm , cho thấy chưa hình thành xu hướng tăng lãi suất trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 21/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 20/7 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 21/7: Thêm ba nhà băng báo lãi tăng, mới chỉ có một ngân hàng sụt giảm

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 21/7: Thêm ba nhà băng báo lãi tăng, mới chỉ có một ngân hàng sụt giảm Nổi bật

Tuần này, sàn HoSE sẽ có thêm một ngân hàng: Ban lãnh đạo nắm 11% vốn, lợi nhuận 6 tháng cao gấp 5 lần cùng kỳ

Tuần này, sàn HoSE sẽ có thêm một ngân hàng: Ban lãnh đạo nắm 11% vốn, lợi nhuận 6 tháng cao gấp 5 lần cùng kỳ Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 21/7 đồng loạt hạ nhiệt

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 21/7 đồng loạt hạ nhiệt

19:16 , 21/07/2026
Chủ tịch Le Group of Companies: "Điều đắt giá nhất tôi học được ở Alibaba không phải AI"

Chủ tịch Le Group of Companies: "Điều đắt giá nhất tôi học được ở Alibaba không phải AI"

17:30 , 21/07/2026
BVBank chính thức niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE từ hôm nay 21/7

BVBank chính thức niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE từ hôm nay 21/7

15:41 , 21/07/2026
Đến chiều 21/7, đã có 10 ngân hàng công bố lợi nhuận 6 tháng: Techcombank lãi hơn 18.500 tỷ, lộ diện nhà băng dẫn đầu khối tư nhân

Đến chiều 21/7, đã có 10 ngân hàng công bố lợi nhuận 6 tháng: Techcombank lãi hơn 18.500 tỷ, lộ diện nhà băng dẫn đầu khối tư nhân

15:30 , 21/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên