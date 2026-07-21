Lãi suất ngân hàng 21/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank,...

ACB tiếp tục dẫn đầu, 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

ACB tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường khi niêm yết 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng áp dụng mức 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Xếp sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm , Bac A Bank với 7,1%/năm .

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và VIB tiếp tục duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PGBank cũng niêm yết 7%/năm , nâng tổng số ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên lên 7 ngân hàng .

Ngay dưới nhóm này là LPBank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Big4 tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất

Trong khi một số ngân hàng tư nhân duy trì mức lãi suất cao để cạnh tranh nguồn vốn, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn chưa có động thái điều chỉnh.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm .

So với ACB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm .

Phần lớn ngân hàng vẫn duy trì lãi suất từ 6,5-6,8%/năm

Ngoài Big4, nhiều ngân hàng tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất trong khoảng 6,5-6,8%/năm .

MSB niêm yết 6,8%/năm ; Techcombank 6,75%/năm ; BaoViet Bank 6,7%/năm ; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm .

Trong khi đó, SHB áp dụng 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm , còn VPBank duy trì mức 6%/năm .

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Dù đã xuất hiện 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng, phần lớn ngân hàng vẫn duy trì lãi suất trong khoảng 6,6-6,9%/năm , cho thấy chưa hình thành xu hướng tăng lãi suất trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 21/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.