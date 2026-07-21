Đến chiều 21/7, đã có 10 ngân hàng công bố lợi nhuận 6 tháng: Techcombank lãi hơn 18.500 tỷ, lộ diện nhà băng dẫn đầu khối tư nhân

Lợi nhuận Techcombank tăng 22,5%

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Tại 30/06/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,273 triệu tỷ đồng tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm trước. Danh mục tín dụng ngân hàng trên cơ sở riêng lẻ, bao gồm các khoản cho vay dự án hạ tầng và nhà ở xã hội được loại trừ khỏi hạn mức tín dụng, tăng 14,3% so với đầu năm. Loại trừ các khoản cho vay ngoài hạn mức, tăng trưởng tín dụng ngân hàng riêng lẻ vẫn duy trì ở mức 11,6%

Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) giảm nhẹ xuống 80,1% từ mức 80,5% của quý trước, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn duy trì ở mức 27,8%, tuân thủ các giới hạn quy định của NHNN, lần lượt là 85% và 30%.

Ngân hàng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR – Basel II) ở mức 15,0% tại thời điểm 30/06/2026, giảm từ mức 15,2% tại Quý 1/2026 sau khi Ngân hàng chi trả gần 5 nghìn tỷ đồng cổ tức bằng tiền. Mặc dù thực hiện chi trả cổ tức, Ngân hàng vẫn duy trì một trong những bộ đệm vốn cao nhất ngành nhờ khả năng sinh lời và quản lý tăng trưởng tài sản hiệu quả.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cải thiện ở mức 1,15%, giảm nhẹ so với mức 1,16% so với quý trước. Loại trừ tác động của CIC, NPL ở mức 1,06%. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 125,5%.

Lợi nhuận 6 tháng LPBank giảm so với cùng kỳ 2025

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm. Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm kết thúc Quý I. Với kết quả này, quy mô tổng tài sản của Ngân hàng đã tiệm cận mục tiêu 615.600 tỷ đồng của cả năm 2026.

Đến cuối tháng 6/2026, huy động vốn Thị trường 1 đạt 432.535 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và 17% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong Quý II, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 26 nghìn tỷ đồng.

Trên nền tảng quy mô hoạt động mở rộng, nguồn vốn ổn định và tín dụng tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh của LPBank ghi nhận nhiều điểm sáng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận, tạo dư địa để Ngân hàng bứt tốc trong những tháng cuối năm.

MSB lãi hơn 3.400 tỷ trong nửa đầu năm 2026

Kết thúc sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản đạt hơn 440.000 tỷ đồng. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện tích cực. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức 1,64, trong khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,83%, phản ánh chất lượng tài sản tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động (LDR) đạt 66,76%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (MTLT) ở mức 26,89%.

Lợi nhuận PGBank tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ.

Theo đó, tổng thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 439,7 tỷ đồng, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2025.

PGBank duy trì các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,87%, duy trì ở ngưỡng an toàn.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 5,5% so với cuối năm 2025, phản ánh hoạt động cấp tín dụng tăng trưởng ổn định. Huy động vốn thị trường tiếp tục tăng trưởng, trong đó tỷ lệ huy động không kỳ hạn (casa) chiếm 20,8%, tạo nền tảng nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận BAOVIET Bank tăng 12%

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, BAOVIET Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ. Trước đó, ngân hàng này đạt mức lợi nhuận 29,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Như vậy, lợi nhuận bán niên 2026 của BAOVIET Bank ước đạt 33,5 tỷ đồng.

Theo BAOVIET Bank, nhờ quy mô tín dụng tăng trưởng tốt nên thu nhập lãi thuần tăng 44,4% so với năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 16%, lợi nhuận từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh gần 60%, chủ yếu do ngân hàng chuyển dịch cơ cấu cho vay và giảm thu phí dịch vụ đối với khách hàng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, BAOVIET Bank tiếp tục duy trì quy mô tổng tài sản ổn định ở mức 109,5 nghìn tỷ đồng.

VPBank báo lãi kỷ lục, dẫn đầu khối tư nhân

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử ngân hàng.

Với vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận 15.600 tỷ đồng sau hai quý, tăng 45,5%.

Nửa đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPBank đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng 35%.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025. Động lực chính cho đà tăng quy mô đến từ sự mở rộng của hoạt động tín dụng, với riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, đi lên 24,6%.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt đạt 84,5% và 22,4%.

Lợi nhuận BVBank cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2025

Theo số liệu mới được ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% kế hoạch năm. Trên cơ sở kết quả tích cực này, ban lãnh đạo đã nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 lên 1.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu là 700 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của BVBank ở mức hơn 93 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận bán niên 2026 của BVBank cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận 6 tháng tăng trưởng tích cực do tổng thu nhập hoạt động tăng 14,9%, nhanh hơn mức tăng 11,3% của chi phí. Qua đó, kéo giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 59% cuối năm 2025 xuống còn 51%.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng lên mức 10%, tăng gần 4% so với cuối năm trước. Biên lãi thuần (NIM) được duy trì ổn định ở mức 2,6%. Nhờ những kết quả này, ban điều hành BVBank đã nâng mục tiêu lợi nhuận cả năm lên 1.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng ngân hàng đạt khoảng 85.000 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm; trong đó hơn 95% dư nợ tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và các SME. Huy động vốn đạt khoảng 93.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm.

Lợi nhuận bán niên TPBank đạt hơn 4.668 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên với lợi nhuận đạt hơn 4.668 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tăng trưởng tín dụng đạt 9,62% được giữ ở mức hợp lý, với dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) duy trì mức dưới 1,5%.

Lợi nhuận Vietbank tăng hơn 79%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm; tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 23,6%; tổng huy động vốn tăng 23,9%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng.

Lợi nhuận Sacombank ước giảm một nửa

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Loic Faussier -Tổng giám đốc Sacombank đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo ông Loic Faussier, với sức ép chi phí vốn hiện tại và các tồn đọng từ quá khứ, thật khó để nói mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Sacombank đang ở tình thế rất nan giải khi NIM bị thu hẹp, tỷ lệ nợ xấu ước tính có thể tăng vọt lên 5,6%, chi phí dự phòng vì thế theo tính toán nhanh có thể bật tăng kỷ lục lên mức hơn 4.700 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến chỉ dao động khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm. Con số chính xác vẫn đang được đội ngũ Sacombank tính toán và sẽ công bố chính thức trong báo cáo tài chính.

Lợi nhuận ABBank ước tăng mạnh

Theo số liệu vừa được ABBank công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ngân hàng này ước đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 260,65 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138 nghìn tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao trên 12%.