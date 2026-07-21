Techcombank: Lợi nhuận Quý 2 lập kỷ lục mới, 6 tháng đầu năm đạt 18,5 nghìn tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tiếp tục bứt phá

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng 6 tháng đầu năm đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 2 lợi nhuận đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục mới trong một quý mà nhà băng này đạt được.

Thu nhập lãi thuần tăng 16,3%, thu nhập từ hoạt động dịch vụ cao kỷ lục

Thu nhập lãi thuần (NII) của Techcombank đạt 20,3 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Biên lãi thuần (NIM) theo quý tăng lên 3,4% từ 3,1% trong Quý 1/2026, trong khi NIM trượt 12 tháng vẫn duy trì ổn định ở mức 3,6%. Mức cải thiện trong quý đến từ việc gia tăng lợi suất tài sản nhờ tối ưu hóa và cải thiện lãi suất của danh mục tín dụng, đồng thời không còn chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố mang tính nhất thời (one-off) được ghi nhận trong quý trước.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 7,6 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Kết quả nổi bật này được thúc đẩy bởi sự bứt phá của hoạt động bảo hiểm, cùng với đóng góp tích cực từ các dịch vụ tài trợ thương mại, thanh toán và ngoại hối. Nhờ đó, NFI trong Quý 2/2026 đạt mức kỷ lục 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với quý trước.

Phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đạt 1,8 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 24,3% so với mức nền cao cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Quý 2 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 82,9% so với Quý 1, do sự cải thiện của hoạt động phân phối trái phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn và dịch vụ đại lý.

Thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 3,3 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 152,4% so với cùng kỳ. Kết quả này nối tiếp đà tăng từ Quý 4/2025, nhờ nhu cầu sử dụng các giải pháp thư tín dụng ngày càng gia tăng, đáp ứng đa dạng hơn các nhu cầu tài trợ thương mại và tài trợ vốn của khách hàng.

Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 934,7 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi mức độ gắn kết và sử dụng các sản phẩm thẻ ngày càng gia tăng của khách hàng, cùng với sự đóng góp tích cực từ các nguồn thu phí trả góp, phí chuyển đổi và phí giao dịch ngoại tệ. Kết quả này phản ánh xu hướng gia tang sử dụng hẻ trong các hoạt động chi tiêu, đồng thời cho thấy hiệu quả khai thác giá trị trên danh mục thẻ của Ngân hàng.

Thu từ dịch vụ ngoại hối & phái sinh đạt 708,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 21,4% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu của Ngân hàng. Riêng trong Quý 2/2026, nguồn thu từ phí dịch phí ngoại hối đạt 359,5 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tăng trưởng cũng đến từ sự gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá được đáp ứng bởi các giải pháp phái sinh ngoại hối được thiết kế phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Thu từ phí dịch vụ bảo hiểm bao gồm sản phẩm hợp tác bảo hiểm (bancassurance) và dịch vụ bảo hiểm của công ty con đạt 1 nghìn tỷ đồng, tăng 121,6% so với cùng kỳ. Trong Quý 2/2026, thu nhập từ phí bảo hiểm đạt 583,2 tỷ đồng, tăng 137,3% so với cùng kỳ và tăng 35,9% so với quý trước. Tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu đến từ việc triển khai toàn diện hoạt động của Công ty bảo hiểm nhân thọ (Techcom Life) từ Quý 1/2026, qua đó thúc đẩy doanh thu phí mới và củng cố vị thế số 1 của Ngân hàng trong lĩnh vực bancassurance.

Chi phí hoạt động ở mức 8,49 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ, riêng Quý 2/2026 đạt 4,62 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với quý trước do ngân hàng tăng đầu tư cho cho các động lực phát triển dài hạn. Dù vậy, Ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,9% trong Quý 2/2026, phản ánh kỷ luật trong quản lý chi phí và hiệu quả vận hành.

Chi phí dự phòng ở mức 1,59 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 24,6% so với cùng kỳ. Chi phí tín dụng (trượt 12 tháng) đạt 0,5%, và 0,4% sau thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro, cho thấy khả năng cân bằng hiệu quả giữa mục tiêu tăng trưởng và khả năng quản trị rủi ro thận trọng của Ngân hàng, đồng thời duy trì bộ đệm dự phòng ở mức phù hợp.

Tổng tài sản đạt kỷ lục mới; Tín dụng tăng trưởng 11,6%, Tiền gửi có kỳ hạn tăng mạnh

Tại thời điểm 30/06/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,273 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% so với quý trước và cũng ở mức cao kỷ lục mới của nhà băng này.

Danh mục tín dụng ngân hàng trên cơ sở riêng lẻ, bao gồm các khoản cho vay dự án hạ tầng và nhà ở xã hội được loại trừ khỏi hạn mức tín dụng, tăng 14,3% so với đầu năm. Loại trừ các khoản cho vay ngoài hạn mức, tăng trưởng tín dụng ngân hàng riêng lẻ vẫn duy trì ở mức 11,6%, phản ánh nhu cầu tín dụng mạnh mẽ từ khách hàng.

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được phân bổ đa dạng giữa các phân khúc khách hang. Trong đó, tín dụng cá nhân và SME tăng 9,4% so với đầu năm và 28,8% so với cùng kỳ, đạt 407 nghìn tỷ đồng. Cho vay tín chấp tăng 40%, trong khi dư nợ SME tăng 28% so với đầu năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu vốn tích cực và nỗ lực mở rộng tệp khách hàng của Techcombank. Cho vay mua nhà và cho vay ký quỹ cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 4,9% và 17,5% so với đầu năm, trong đó mức tăng trưởng cho vay mua nhà phản ánh nhu cầu tín dụng ổn định từ khách hàng.

Tín dụng doanh nghiệp tăng 20,0% so với đầu năm và 22,5% so với cùng kỳ, đạt 542,4 nghìn tỷ đồng. Cho vay lĩnh vực xây dựng tăng 56,3% kể từ đầu năm, lên 41,3 nghìn tỷ đồng, nhờ nhu cầu vốn cao từ các dự án hạ tầng. Tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng tiếp tục là một trong những lĩnh vực trọng tâm của Ngân hàng, được hỗ trợ bởi năng lực cạnh tranh đặc biệt đến từ am hiểu chuyên sâu về ngành và khả năng nắm bắt các cơ hội từ định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam. Bên cạnh đó, cho vay trong các lĩnh vực kinh tế khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, bao gồm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ, logistics, tiện ích, du lịch và giải trí.

Tiền gửi khách hàng đạt 697,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ và 4,8% so với đầu năm. CASA (bao gồm số dư Sinh lời tự động) chiếm 38,3% tổng tiền gửi khách hàng, với số dư đạt 267,0 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. CASA đến từ khách hàng cá nhân (bao gồm số dư Sinh lời tự động) giảm 14,0% so với đầu năm, khi khách hàng chuyển một phần tài sản sang tiền gửi có kỳ hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất gia tăng. Trong khi đó, CASA đến từ khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng tích cực ở mức 23% so với đầu năm, hỗ trợ bởi đà tăng của hoạt động giao dịch, phản ánh hiệu quả từ các khoản đầu tư của Ngân hàng vào nền tảng công nghệ và năng lực cốt lõi.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức 15%, Tỷ lệ nợ xấu giảm

Các chỉ số thanh khoản tiếp tục duy trì vững chắc trong Quý 2/2026. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) giảm nhẹ xuống 80,1% từ mức 80,5% của quý trước, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn duy trì ở mức 27,8%, tuân thủ chặt chẽ các giới hạn quy định của NHNN, lần lượt là 85% và 30%.

Ngân hàng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,0% tại thời điểm 30/06/2026, giảm từ mức 15,2% tại Quý 1/2026 sau khi Ngân hàng chi trả gần 5 nghìn tỷ đồng cổ tức bằng tiền. Mặc dù thực hiện chi trả cổ tức, Ngân hàng vẫn duy trì một trong những bộ đệm vốn cao nhất ngành nhờ khả năng sinh lời và quản lý tăng trưởng tài sản hiệu quả.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cải thiện ở mức 1,15%, giảm nhẹ so với mức 1,16% so với quý trước. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 125,5%, tiếp tục khẳng định năng lực quản trị rủi ro thận trọng với bộ đệm dự phòng vững chắc. Cùng với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, nền tảng này giúp Techcombank duy trì tăng trưởng bền vững đồng thời bảo đảm thực hiện quản trị rủi ro thận trọng.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc Techcombank cho biết: "Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với LNTT đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. TOI đạt 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng ở cả thu nhập lãi thuần và thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Kết quả phản ánh đà tăng trưởng bền vững của các hoạt động cốt lõi của ngân hàng, định hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập, cùng cách tiếp cận kỷ luật trong triển khai chiến lược và quản lý chi phí.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, được hỗ trợ bởi sức mạnh vượt trội trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch và thẻ, sự mở rộng nhanh chóng của hoạt động bảo hiểm, cũng như việc phát triển các sản phẩm phí mới. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục tập trung khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu như những năng lực chiến lược cốt lõi, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất lao động khi mở rộng ứng dụng trên toàn hệ thống.

Chúng tôi đã xây dựng được một nền tảng hoạt động vững chắc có thể đáp ứng tốt khi quy mô kinh doanh mở rộng, giúp Techcombank trở thành trung tâm của hệ sinh thái tài chính toàn diện được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu. Việc được FinanceAsia vinh danh là 'Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam' năm thứ tư liên tiếp là sự ghi nhận khách quan cho những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, Techcombank đang ở một vị thế thuận lợi để tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc định hình tương lai ngành tài chính Việt Nam."