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BAOVIET Bank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm

| | Tài chính - ngân hàng

BAOVIET Bank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Tính đến cuối tháng 6/2026, BAOVIET Bank tiếp tục duy trì quy mô tổng tài sản ổn định ở mức 109,5 nghìn tỷ đồng. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của Ngân hàng trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng quy mô huy động vốn, phát triển tín dụng an toàn, hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện để Ngân hàng luôn đáp ứng nhu cầu vốn vay cho khách hàng, đồng thời củng cố năng lực hoạt động, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn theo quy định, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong các tháng cuối năm.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, BAOVIET Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng tiếp tục giữ vai trò trụ cột của Ngân hàng. Nhờ quy mô tín dụng tăng trưởng tốt nên thu nhập lãi thuần tăng 44,4% so với năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 16%, lợi nhuận từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh gần 60%, chủ yếu do ngân hàng chuyển dịch cơ cấu cho vay và giảm thu phí dịch vụ đối với khách hàng.

Việc đẩy mạnh hợp tác kinh doanh trong hệ thống Bảo Việt đem lại hiệu quả rõ rệt. Các chỉ tiêu về phát triển số lượng khách hàng, tín dụng cá nhân, tỷ lệ chi trả thu nhập qua BAOVIET Bank đều vượt kế hoạch.

BAOVIET Bank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Trong 6 tháng cuối năm, BAOVIET Bank xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với tối ưu hóa hoạt động vận hành, đồng thời phát triển có chọn lọc các phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Song song với đó, BAOVIET Bank đặt mục tiêu gia tăng tỷ trọng nguồn vốn có chi phí thấp, mở rộng nguồn thu từ dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.

BAOVIET Bank tiếp tục tăng cường kết nối kinh doanh với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt, qua đó tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

BAOVIET Bank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, BAOVIET Bank tiếp tục chú trọng tuân thủ các quy định và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, duy trì các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Công tác quản trị rủi ro tiếp tục được đặt ở vị trí trọng yếu, từ nhận diện, đo lường đến giám sát và kiểm soát rủi ro trong từng hoạt động kinh doanh. BAOVIET Bank từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, tiệm cận các chuẩn mực theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, qua đó củng cố nền tảng cho sự phát triển ổn định, an toàn và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
baoviet bank

Sự kiện: Banking Insights

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