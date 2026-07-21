Đa dạng hóa nguồn thu, LPBank đạt gần 6.000 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng, trong khi thu ngoài lãi tăng 33%, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Quy mô hoạt động mở rộng mạnh mẽ

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm kết thúc Quý I. Với kết quả này, quy mô tổng tài sản của Ngân hàng đã tiệm cận mục tiêu 615.600 tỷ đồng của cả năm 2026, phản ánh đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm.

Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, LPBank duy trì đà huy động vốn tích cực. Đến cuối tháng 6/2026, huy động vốn Thị trường 1 đạt 432.535 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và 17% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định giúp Ngân hàng duy trì thanh khoản dồi dào và tạo dư địa mở rộng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi.

Nhờ đó, đến ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong Quý II, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 26 nghìn tỷ đồng, phản ánh khả năng mở rộng khách hàng, giải ngân hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Trên nền tảng quy mô hoạt động mở rộng, nguồn vốn ổn định và tín dụng tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh của LPBank ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong Quý II/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với Quý I. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm, tạo dư địa để Ngân hàng bứt tốc trong những tháng cuối năm.

Cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng tích cực

Cùng với việc mở rộng quy mô, cơ cấu nguồn thu của LPBank chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động đạt 11.212 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 11%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì hiệu quả dù chi phí vốn đầu vào ở mức cao. Thu nhập ngoài lãi đạt 3.445 tỷ đồng, tăng 33%, đóng góp khoảng 31% tổng thu nhập hoạt động.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 2.582 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, trong khi kinh doanh ngoại tệ tăng tới 151%. Những kết quả này góp phần nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Đầu tư cho tăng trưởng dài hạn

Trong nửa đầu năm 2026, LPBank tăng cường đầu tư cho công nghệ, mở rộng mạng lưới và phát triển hoạt động kinh doanh, dẫn tới tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tăng so với cùng kỳ, đạt mức 32,88%. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc ra mắt ứng dụng ngân hàng số LPBank Plus, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng vẫn được duy trì tích cực với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,46% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,59%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản ngay cả khi LPBank đang tăng cường đầu tư cho các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh bức tranh lợi nhuận tích cực, LPBank cho thấy sự thận trọng trong quản trị rủi ro khi duy trì các bộ đệm an toàn vượt xa quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,85%, phản ánh chất lượng tín dụng tiếp tục được đảm bảo trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng trưởng tích cực. Đồng thời, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,23%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu theo quy định, tạo điều kiện để Ngân hàng mở rộng tín dụng trong thời gian tới. Các chỉ tiêu thanh khoản cũng được duy trì ở mức an toàn với LDR 76,55%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn 22,25% và tỷ lệ dự trữ thanh khoản 16,13%, qua đó củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh áp lực huy động vốn và cạnh tranh của ngành ngân hàng vẫn hiện hữu, LPBank đang sở hữu nền tảng tài chính vững chắc, cơ cấu nguồn thu ngày càng cân bằng cùng các động lực tăng trưởng mới từ công nghệ và chuyển đổi số. Đây sẽ là bệ đỡ để Ngân hàng tăng tốc trong nửa cuối năm 2026, hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam./.