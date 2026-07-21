BVBank chính thức niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE từ hôm nay 21/7
Ngày 21/7/2026, hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).
BVB:
Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ngân hàng, đánh dấu bước chuyển mình sang một chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch, chuẩn mực hơn và hướng đến tăng trưởng bền vững.
Hôm nay, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank). Trong ngày chào sàn HoSE, giá tham chiếu của cổ phiếu BVB là 13.100 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản ổn định, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu BVB sau khi chuyển niêm yết.
Việc niêm yết trên sàn HoSE của các công ty đại chúng nói chung và BVB nói riêng là dấu mốc quan trọng và cần thiết trong hành trình phát triển. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao mức vốn hóa và tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời mang đến các cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư. Về phía BVBank, đây là cơ hội mở ra những điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đẩy mạnh sự phát triển bền vững của ngân hàng.
"Với hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HoSE sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, nguồn vốn... tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho BVBank. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với định hướng bán lẻ, tập trung vào 4 trụ cột chính: số hóa toàn diện, tập trung danh mục lõi, củng cố năng lực tài chính và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính. Xuyên suốt các trụ cột này là định hướng nhất quán: lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển hệ sinh thái số toàn diện thay vì kênh giao dịch đơn lẻ, và theo đuổi chiến lược "tăng trưởng có chọn lọc" để đảm bảo cân bằng giữa mở rộng quy mô và an toàn hệ thống"- Đại diện lãnh đạo BVBank chia sẻ.
Bên cạnh đó, từ dấu mốc niêm yết sàn HoSE, BVBank bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều nền tảng quan trọng được thiết lập.
Cụ thể: (i) Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng; (ii) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành (IDR) dài hạn ở mức B+, với triển vọng "Ổn định"- một kết quả phản ánh sự ghi nhận đối với năng lực tài chính, chất lượng quản trị rủi ro cũng như định hướng phát triển bền vững của ngân hàng; (iii) Kết quả kinh doanh tích cực từ quý 1/2026 và lợi nhuận trước thuế dự kiến 6 tháng đạt 500 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2025, hoàn thành 70% kế hoạch cả năm.
Với nền tảng vững chắc được xây dựng từ hơn một thập kỷ qua, cùng những dấu mốc mới được thiết lập ngày hôm nay không chỉ khẳng định nội lực mà còn là tiền đề quan trọng để BVBank bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, mang đến nhiều giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông.
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