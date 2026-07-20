Lãi suất ngân hàng 20/7 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank,...

Thị trường lãi suất huy động trực tuyến ngày 20/7 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi ACB điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Cụ thể, ACB nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% lên 7,6%/năm , kỳ hạn 9 tháng từ 7,2% lên 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng từ 7,3% lên 7,8%/năm . Với lần điều chỉnh này, ACB tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất trong nhóm khảo sát.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên được mở rộng

Sau động thái của ACB, thị trường hiện có 7 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ACB với mức 7,8%/năm , Saigonbank tiếp tục niêm yết 7,2%/năm , Bac A Bank giữ 7,1%/năm .

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và VIB vẫn duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, PGBank đã gia nhập nhóm này khi niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tăng so với mức 6,9%/năm trước đó.

Big4 tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất

Trong khi nhóm ngân hàng tư nhân xuất hiện sự điều chỉnh, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn chưa điều chỉnh biểu lãi suất.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng ở mức 4,75%/năm .

Mặt bằng lãi suất của Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất trên thị trường là 7,8%/năm.

Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất quanh 6,6-6,9%/năm

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MSB tiếp tục niêm yết 6,8%/năm , Techcombank 6,75%/năm , BaoViet Bank 6,7%/năm , Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm .

Trong khi đó, SHB duy trì 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank tiếp tục niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm , trong khi VPBank duy trì mức 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng duy trì mức 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Với việc ACB điều chỉnh tăng lãi suất, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường đã nới rộng lên 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm .

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 20/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.