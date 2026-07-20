VPBank Private được vinh danh “Ngân hàng Private Banking xuất sắc năm 2026”

Được tổ chức thường niên bởi Global Banking & Finance Review, Global Banking & Finance Awards là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tôn vinh các tổ chức có thành tựu nổi bật về đổi mới, chất lượng dịch vụ và năng lực phát triển bền vững. Việc được vinh danh ở hạng mục "Ngân hàng Private Banking xuất sắc năm 2026" là sự ghi nhận cho những nỗ lực của VPBank Private trong việc xây dựng một mô hình Private Banking khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp khách hàng giàu có tại Việt Nam.

Kiến tạo một mô hình Private Banking dành riêng cho khách hàng Việt Nam

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản cá nhân đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ Private Banking. Bên cạnh các giải pháp đầu tư, khách hàng ngày nay kỳ vọng một đối tác có thể đồng hành trong việc hoạch định tài chính dài hạn, bảo toàn tài sản, xây dựng kế hoạch kế thừa và quản trị tài sản gia đình theo các thông lệ quốc tế.

Được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi Giải pháp chuyên biệt - Giao dịch hiệu quả - Đặc quyền tinh hoa, VPBank Private lựa chọn phát triển theo mô hình quản trị tài sản toàn diện (Holistic Wealth Advisory), trong đó mỗi khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn chuyên biệt gồm Private Relationship Manager, chuyên gia tư vấn đầu tư và chuyên gia sản phẩm. Mô hình này giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính được thiết kế phù hợp với mục tiêu và từng giai đoạn phát triển của tài sản, thay vì chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính đơn lẻ.

Năng lực tư vấn của VPBank Private được củng cố thông qua mạng lưới hợp tác với các công ty quản lý quỹ hàng đầu, các đối tác tư vấn uy tín cùng chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ chuyên gia. Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp quản trị tài sản toàn diện, từ đầu tư, quản lý thanh khoản, tối ưu cấu trúc tài sản đến các nhu cầu tài chính xuyên biên giới.

Bên cạnh hệ thống sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt, VPBank Private còn là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển mô hình Family Banking, mở rộng giá trị dịch vụ tới các thành viên trong gia đình. Cách tiếp cận này phản ánh quan điểm của VPBank Private rằng quản trị tài sản không chỉ hướng đến tăng trưởng giá trị tài chính mà còn là quá trình gìn giữ và chuyển giao những giá trị bền vững giữa các thế hệ.

Nâng trải nghiệm Private Banking lên một chuẩn mực mới

Không dừng lại ở các giải pháp tài chính, VPBank Private xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm dành riêng cho khách hàng Private, kết nối giữa tài chính, phong cách sống và những giá trị văn hóa.

Khách hàng được tiếp cận nhiều đặc quyền về du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phong cách sống, đồng thời tham gia các chương trình trải nghiệm được thiết kế riêng như VPBank Private Legacy Cup, chuỗi đặc quyền "Phong vị thượng lưu" hay các hoạt động hợp tác cùng những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

Một trong những dấu ấn nổi bật của VPBank Private là việc phát triển VPBank Private Lounge trở thành không gian kết nối giữa tài chính, nghệ thuật và văn hóa. Thông qua các triển lãm nghệ thuật, Art Tour, Art Talk cùng nhiều hoạt động giao lưu với nghệ sĩ, nhà sưu tập và chuyên gia văn hóa, VPBank Private mang đến một trải nghiệm khác biệt, nơi khách hàng không chỉ quản trị tài sản mà còn cùng chia sẻ những giá trị về sáng tạo, di sản và phong cách sống.

Đại diện VPBank cho biết: "Giải thưởng 'Best Private Bank Vietnam 2026’ là niềm tự hào đồng thời là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền tảng Private Banking mang tiêu chuẩn quốc tế nhưng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng giá trị của Private Banking không chỉ nằm ở những giải pháp tài chính, mà còn ở khả năng đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo, gìn giữ và chuyển giao những giá trị bền vững cho gia đình qua nhiều thế hệ."

Giải thưởng "Ngân hàng Private Banking xuất sắc năm 2026" không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với VPBank Private mà còn phản ánh sự phát triển của thị trường Private Banking tại Việt Nam, nơi các chuẩn mực dịch vụ đang ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế. Trong thời gian tới, VPBank Private sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực tư vấn, mở rộng hệ sinh thái đối tác và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác quản trị tài sản tin cậy của giới tinh hoa Việt Nam trên hành trình xây dựng những di sản bền vững.