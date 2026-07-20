Một ngân hàng hút mạnh tiền gửi của hộ kinh doanh, người dân

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026 của VPBank, tính đến ngày 30/06/2026, tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng này đạt 732.887 tỷ đồng, tăng thêm gần 105 nghìn tỷ, tương đương tăng 16,7% so với đầu năm, cao hơn nhiều so với bình quân toàn ngành.

Trong đó, tiền gửi của hộ kinh doanh và cá nhân chiếm tỷ trọng áp đảo, đạt 428.611 tỷ đồng, tăng trưởng 21,3%. Tỷ trọng của nhóm này nâng từ 56,3% lên 58,48% tổng tiền gửi.

Ngoài kênh huy động vốn từ tiền gửi, kênh phát hành Giấy tờ có giá (GTCG) của VPBank cũng tăng trưởng mạnh, vọt lên 168.944 tỷ đồng (+57,7% so với đầu năm). Trong đó, chứng chỉ tiền gửi phát hành cho cá nhân, tổ chức kinh tế đạt gần 128 nghìn tỷ, tăng gấp đôi đầu năm.

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động gay gắt, việc huy động vốn tăng mạnh giúp VPBank có thể tăng trưởng tín dụng ấn tượng. Cuối quý 2/2026, dư nợ cho vay khách hàng cán mốc hơn 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế của VPBank trong riêng quý 2/2026 đạt 10.959 tỷ đồng, tăng 76,3% so với mức 6.215 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà băng này thu về 18.880 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Động lực tăng trưởng chính vẫn gọi tên dòng vốn tín dụng truyền thống. Thu nhập lãi thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 34.934 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, mảng hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi thuần 5.554 tỷ đồng (tăng 121% so với cùng kỳ).

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPBank đạt 43.391 tỷ đồng, tăng tới 35% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động (OPEX) toàn hệ thống ghi nhận ở mức 8.932 tỷ đồng, tăng 7,9%. Tốc độ tăng chi phí thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của VPBank được cải thiện rõ rệt.

VPBank đã mạnh tay trích lập 15.579 tỷ đồng dự phòng rủi ro trong 6 tháng đầu năm, tăng 23,7% so với mức 12.593 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Theo VPBank, chất lượng tài sản được kiểm soát sát sao, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%.